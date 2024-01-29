ALİ ŞERBETÇİ

■ İşveren tarafından iş sözleşmem bildirimsiz olarak fesh edildi. İhbar tazminatı alma hakkım var mı? Recep S.

İhbar tazminatının, İş Kanunu'nun 17'nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir. İş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir.

Bu nedenle eski işvereniniz size önceden bildirim yapmadan çıkış verdiyse ihbar tazminatını ödemesi gerekir.

■ 4 aydır bir firmada çalışıyorum. İşveren sigortamı ödememiş Ne yapmalıyım? O.Y.

İşçilerin işe başlamadan 1 gün önce SGK'ya bildirilmesi gerekmektedir. Bunun için SGK'ya müracaat etmeniz gerekir. SGK denetmenleri işyerinde incelemeyle tescilinizi yapacaktır. Bunun için işyerinde bulunmanız gerekir. Artık işyerinde çalışmak istemiyorsanız hizmet tespit davası açıp sigortasız çalıştığınız dönem için tescilin yapılmasını talep edebilirsiniz.