Lisansüstü eğitimde yeni dönem başladı. Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin lisansüstü eğitim ve öğretim süreçlerini düzenleyen yeni yönetmeliği Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerini doğrudan ilgilendiren ders yükü, tez teslimi, akademik yayın, devam zorunluluğu, yeterlik sınavı ve azami öğrenim sürelerine ilişkin esaslar yeniden belirlendi.

TEZ İÇİN SADECE ÇALIŞMA YETMEYECEK

Yeni düzenlemenin dikkat çeken hükümlerinden biri tez aşamasındaki yüksek lisans öğrencilerine yönelik oldu. Buna göre tezli yüksek lisans öğrencilerinin tez çalışmasını tamamlaması, tez teslimi için tek başına yeterli olmayacak.

Yönetmeliğe göre öğrenci, tez teslim tarihinden önce kongre, konferans veya sempozyum gibi bilimsel bir etkinlikte bildiri sunmuş olacak ya da ilgili bilimsel dergide makale, çeviri veya kitap kritiği/incelemesi yayımlamış olacak.

Öğrenci, alternatif olarak belirlenen uluslararası bilimsel kitap veya kitap bölümünü yayımlayarak ya da buna ilişkin yayın kabul yazısı alarak da söz konusu şartı yerine getirebilecek.

Yapılan bilimsel etkinlik veya yayında Üniversitenin adının yer alması da zorunlu olacak.