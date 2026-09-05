Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Yüksek lisans ve doktorada yeni dönem başladı
Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile yüksek lisans ve doktora eğitimine ilişkin yeni kurallar belirlendi. Düzenlemeyle tezli yüksek lisans programlarında en az 120, doktora programlarında ise en az 240 AKTS şartı getirilirken, öğrencilerin tezlerini teslim edebilmeleri için akademik yayın, bildiri ve benzeri bilimsel faaliyetlerde bulunmaları da zorunlu hale getirildi.
Lisansüstü eğitimde yeni dönem başladı. Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin lisansüstü eğitim ve öğretim süreçlerini düzenleyen yeni yönetmeliği Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerini doğrudan ilgilendiren ders yükü, tez teslimi, akademik yayın, devam zorunluluğu, yeterlik sınavı ve azami öğrenim sürelerine ilişkin esaslar yeniden belirlendi.
TEZ İÇİN SADECE ÇALIŞMA YETMEYECEK
Yeni düzenlemenin dikkat çeken hükümlerinden biri tez aşamasındaki yüksek lisans öğrencilerine yönelik oldu. Buna göre tezli yüksek lisans öğrencilerinin tez çalışmasını tamamlaması, tez teslimi için tek başına yeterli olmayacak.
Yönetmeliğe göre öğrenci, tez teslim tarihinden önce kongre, konferans veya sempozyum gibi bilimsel bir etkinlikte bildiri sunmuş olacak ya da ilgili bilimsel dergide makale, çeviri veya kitap kritiği/incelemesi yayımlamış olacak.
Öğrenci, alternatif olarak belirlenen uluslararası bilimsel kitap veya kitap bölümünü yayımlayarak ya da buna ilişkin yayın kabul yazısı alarak da söz konusu şartı yerine getirebilecek.
Yapılan bilimsel etkinlik veya yayında Üniversitenin adının yer alması da zorunlu olacak.
DOKTORADA YAYIN ZORUNLULUĞU
Doktora öğrencileri için ise akademik yayın şartı daha doğrudan şekilde düzenlendi.
Yönetmeliğin 35'inci maddesine göre doktora öğrencisinin tezini teslim edebilmesi için, tez teslim tarihinden önce kendisinin veya bir öğretim elemanıyla birlikte yazar olarak yer aldığı en az bir makaleyi hakemli bir dergide yayımlamış olması gerekiyor.
Makalenin henüz yayımlanmamış olması durumunda ise yayın kabul yazısı alınması şartın yerine getirilmesi için yeterli olacak.
Yönetmelikte, söz konusu yayında Üniversitenin adının geçmesi gerektiği de açıkça belirtildi.
AKTS SINIRLARI NETLEŞTİ
Yeni yönetmelikle lisansüstü programların eğitim yükü de netleştirildi.
Tezli yüksek lisans programı; en az sekiz ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşacak. Program kapsamında öğrencilerin tamamlaması gereken toplam eğitim yükü ise en az 120 AKTS olacak.
Doktora programı ise en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşacak. Doktora eğitiminin toplam yükü en az 240 AKTS olarak uygulanacak.
PROGRAMI TAMAMLAMA SÜRELERİ DEĞİŞTİ
Yönetmelikle yüksek lisans ve doktora programlarının öğrenim süreleri de hükme bağlandı.
Yüksek lisans programı toplam dört yarıyıl süreli olacak. Öğrenciler programı en fazla altı yarıyıl içerisinde tamamlayabilecek.
Doktora programı ise toplam sekiz yarıyıl süreli olacak ve en fazla 12 yarıyılda tamamlanabilecek.
Belirlenen azami süreler içerisinde gerekli şartları yerine getiremeyen öğrencilerin Üniversiteyle ilişiği kesilecek.
DEVAM ŞARTINI SAĞLAMAYAN SINAVA GİREMEYECEK
Yeni yönetmelikte derslere devam şartı da açık şekilde düzenlendi.
Buna göre öğrencilerin kayıt yaptırdıkları derslerin yüzde 80'ine devam etmeleri gerekecek.
Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyecek.
YETERLİK SINAVINDA 70 PUAN BARAJI
Doktora öğrencilerinin yeterlik sınavına ilişkin takvim ve başarı kriterleri de netleştirildi.
Öğrenci; derslerini, seminerini ve gerekli AKTS yükünü tamamladıktan sonra en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girmek zorunda olacak.
Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.
Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yazılı sınav ortalamasının en az 70, sözlü sınav ortalamasının da en az 70 olması gerekecek.
ÖZEL DURUMLARDA İKİ DÖNEM EK SÜRE
Yönetmelikte lisansüstü öğrencilerin karşılaşabileceği özel durumlar için ek süre imkânı da getirildi.
Afet ve salgın durumlarında tez aşamasında bulunan lisansüstü öğrencilere, talepte bulunmaları halinde bir dönem ek süre verilebilecek. Söz konusu şartların devam etmesi durumunda bir dönem daha ek süre tanınabilecek. Böylece öğrencilere toplamda en fazla iki dönem ilave süre sağlanabilecek.
Doğum yapan lisansüstü kadın öğrencilere de talepleri halinde iki dönem ek süre verilebilecek.
Afet, salgın veya doğum nedeniyle verilen bu ek süreler, öğrencilerin azami öğrenim süresinden sayılmayacak.
Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin lisansüstü eğitim ve öğretim süreçlerini yeniden düzenleyen yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.