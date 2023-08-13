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ALİ ŞERBETÇİ

ALİ ŞERBETÇİ

13 Ağustos 2023, Pazar

Sözleşme dışı iş yaptırılamaz

2,5 yıldır döküm işleri yapan bir firmada çalıştım. İş çok ağır diye kendi isteğimle işten ayrıldım. İşin ağır olduğunu belirtip mahkemeye versem kazanabilir miyim? H.K.
Sayın Okurum, İş kanuna göre işin ağır olmasından dolayı kendi isteğiyle işten ayrılmak tazminat hakkı doğurmaz. Bunu mahkemeye de verseniz bir sonuç alamazsınız.
Ancak, tazminat hakkının doğması için işverenin sizi iş sözleşmesinde belirtilen işler dışında işler vererek çalıştırmış veya kasıtlı olarak yıldırma ve bezdirme uygulamak için fazla ve ağır iş vermiş olması durumunda mahkemeye dava açarak tazminat talep etme hakkınız olabilirdi.

Ali Bey, 3,5 yıldır bir firmada çalışıyorum.
24 saat çalışıp 24 saat izin yapıyorum.
Bunun haricinde hiçbir iznimiz yok. Senelik izin kullanmadan kullanılmış gibi işveren imza attırıyor, kendi isteğimle işten ayrılsam haklarımı nasıl arayabilirim? İşten çıkarılma korkusuyla şikayet edemiyorum. İsmi Saklı Sayın Okurum, işten kendi isteğiniz ile ayrılmanız halinde tazminat alamazsınız.
Ancak haklarınızı alabilmek için önce arabulucuya, sonuç alamazsanız iş mahkemesine dava açmanız veya Çalışma Bakanlığına şikayette bulunmanız gerekmektedir.
Çalışırken yani işten çıkmadan ayrılmadan şikayet etmek istiyorsanız şikayet dilekçenizde isminizin gizli tutulmasını talep edebilir veya somut deliller ortaya koyarak isimsiz şikayette de bulunabilirsiniz.
İşveren senelik izinleri kullandırmak zorundadır.
Sizde kullanmadığınız ya da almadığınız haklar için imza atmamalısınız. Korkup imza atarsanız kabullenmiş sayılır haklarınızı alamamış olursunuz.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kıdem tazminatı yazısı aldım, işyerine getirdim ama bu yazıya rağmen İşyerim tazminatımı ödemek istemiyor. Ne yapmam gerekir? Tüm yolları yazar mısınız? A.K.
Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığınız emekli olabilir yazısına rağmen işveren kıdem tazminatınızı ödemiyor ise önce işverenliğe noterden ihtarname göndererek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yazısını da ekleyip tazminatınızın ödenmesini talep edin. Yine ödemezse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve İş-kur İl Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verebilirsiniz.
Buradaki görevli memurlar müracaatınızı inceler.
Buna rağmen yine tazminatınız ödenmez ise iş mahkemesine dava açarak kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz. Dava açtığınız tarihten itibaren yasal faizde talep edebilirsiniz.

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