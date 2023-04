Haklı neden yoksa devamsızlık yapılamaz

■ Fabrikamızda çalışan işçimiz bazı hafta sonları tatili dönüşünden sonra işe başlamayıp birkaç gün sonra işe geliyor.

Bunu birkaç kez yaptı. Mazeret gösterse de biz bu mazeretlere inanmıyoruz. Bu yüzden tazminat ödemeden işten çıkartmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? B.K.

İş Kanunu'na göre, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi durumunda işveren işçiyi tazminat ödemeden işten çıkartır. İşverenin durumu tespit ederek belgelendirmesi gerekir.

Sonra işçinin savunmasını alması gerekir. Haklı bir sebebi yoksa iş sözleşmesini feshedebilir.



■ Ben özel bir şirkette yaklaşık 10 yıldır çalışıyorum. Her yıl yıllık iznimin hepsini kullandırmıyorlar. İzinlerim her yıl birike birike şu an itibariyle 150 gün oldu. Bu benim iş sözleşmemi haklı fesih kapsamında sonlandırma sebebim olur mu? Çünkü yıllık izin kullanamadığım bir yerde çalışmak istemiyorum. S.KILIÇ

İşçinin hak kazanmış olduğu haklarını işverenin kullandırmaması çalışma hukukuna aykırıdır. Şöyle ki; Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2001/17459 esas numaralı kararında; "Hak kazandığı izni çalışmakta iken işverenden isteyen işçi kendisine böyle bir iznin kullandırılmayacağı açık ve kesin şekilde ifade edildiği takdirde İş Kanunu'nda tanınmış olan haklarını kullanabilir" denilmektedir. Bu nedenle sizin içinde bulunduğunuz durum da buna örnek teşkil etmektedir. Bu da size sözleşmenizi haklı bir nedenle fesh etme yetkisi veriyor demektir.