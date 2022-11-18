Yetim aylığı şartları

■ Ben eşi ölmüş dul bayanım, SSK'dan kendi adıma emekliyim. Babam da SSK'dan emekli idi, vefat etti. Babamdan ayrıca maaş bağlanır mı?

Kız evlatlarının anne veya babadan yetim maaşı alabilmeleri için bazı şartlar vardır. Bunlar evli olmamak, kendi adına sigortalı çalışıyor olmamak ve yine kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı almıyor olmak. Bakıldığında her ne kadar eşinizin ölümünden dolayı evli olmasanız da kendi çalışmalarınızdan dolayı emekli olduğunuzu belirtmişsiniz. Kendi emekliliğinizden ötürü babanızdan ya da annenizden ölüm aylığı alamazsınız.

Ölmüş olan eşinizden dolayı eğer bağlanmış ya da bağlanacak ölüm aylığı varsa onu alabilirsiniz. Ölen eşten dolayı ölüm aylığı alınmasında çalışmak ya da kendi çalışmalarından dolayı emekli olmak engel teşkil etmemektedir.



■ Kendime ait bir bakkal dükkanım var. Burada yalnızca eşimle birlikte çalışıyoruz. Eşime herhangi bir ücret de ödemiyorum. İşyeri bildirgesi vermeli miyim?

5510 sayılı Kanuna göre bir faaliyetin yürütüldüğü yerin işyeri sayılabilmesi ve işyeri dosyası açtırılması için, orada en az 1 sigortalı çalışıyor olması gerekir.

Bir gerçek kişinin yanında ücretsiz çalışan eşin ise sigortalılık niteliği bulunmamaktadır. Eğer bakkal dükkanınızda çalışan eşinizden başka kimse yoksa, gerçek kişiye ait işyerinde ücretsiz çalışan eş sigortalı sayılmayacağına göre, işyeri bildirgesi verilmez.