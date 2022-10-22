Maaşlar zamanında yatmıyorsa

Özel bir firmada çalışıyorum.

Maaşların zamanında yatmaması halinde işçinin hakları nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 34. maddesinde ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir (zorunlu) nedenler dışında ödenmesi gerektiği tanımlanmıştır. Ücreti gününde ödenmeyen işçi şunları yapabilir;

1. İşçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.

2. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez.

3. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

4. Bu işçilerin bu nedenle iş sözleşmeleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

Ücret ödeme tarihinden itibaren 20'sine kadar ödenmez ise; 21'inci gün itibariyle İş Kanunu'nun 26. maddesine göre 6 günlük (hak düşürücü) süre içinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. maddesi /II e bendinde tanımlanan " İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse" maddesini gerekçe göstererek hizmet akdini haklı sebeple tazminatını almak kaydı (eski 1475 s. İş K. md.24) ile fesh edebilir. İşçi dava açarak geciken ücretini faizi ile talep edebilir.



1993 Temmuz SSK girişliyim.

5200 gün prim ödemem var.

30.08.1977 doğumluyum. 6 ay askerlik yaptım ve ödemedim. Ne zaman emekli olurum? K. ASLAN İşe başlangıcınıza göre 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.

2031 yılında yaşınız dolacak.

Bu durumda 475 gün eksik olan primlerinizi tamamlamanız şartıyla emekli olabileceğiniz tarih 11.12.2031 tarihi olacaktır.