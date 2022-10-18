■ Yılbaşından sonra emekli olmayı düşünüyorum. Emekli olunca alacağım tazminatı çalıştığım şirket ne kadar zamanda bana ödemek zorunda? Veli Ş.
İş Kanunu'na göre kıdem tazminatına hak kazanarak iş sözleşmesi sona eren işçiye işveren sözleşmenin fesih tarihinde kıdem tazminatını peşin olarak ödemek zorundadır. İşçi kabul ederse işveren taksitle veya vadeli olarak ödeyebilir. İşçi bunu kabul etmezse derhal ve peşin olarak ödemek zorundadır.
■ 4 aydır bir firmada çalışıyorum. İşveren sigortamı ödememiş. Ne yapmalıyım? H.Y.
İşyerinde çalışacak işçilerin işe başlamadan 1 gün önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi gerekmektedir.
Sigortasız işçi çalıştırılmaz. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat etmeniz gerekir. SGK denetmenleri işyerinde inceleme yaparak tescilinizi gerçekleştirecektir.
Bunun için işyerinde bulunmanız gerekir. Eğer artık işyerinde çalışmak istemiyorsanız hizmet tespit davası açarak sigortasız çalışmış olduğunuz dönem için sigorta tescilinizin yapılmasını talep edebilirsiniz.
■ 28.07.1980 doğumluyum, 1994 yılından beri 6500 gün sigortam var. Ne zaman emekli olurum? D. Sezer
İşe girişiniz 24 Mayıs 1994 tarihinden önce ise 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına, sonra ise 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim tamamlanmış. 2023 yılında 25 yıl şartınız, 2034-2035 yıllarında yaşınız dolacak. Yaş dolunca emekli olursunuz.
Tazminat derhal ödenmeli
■ Yılbaşından sonra emekli olmayı düşünüyorum. Emekli olunca alacağım tazminatı çalıştığım şirket ne kadar zamanda bana ödemek zorunda? Veli Ş.
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