Trafik cezası çalışandan tahsil edilir mi?

■ Bir otobüs firmasında şoför olarak çalışmaktayım. Firma şehir içi veya şehir dışında yazılan tüm trafik cezalarını bizden tahsil ediyor. Yasal mıdır? T.T.

İşçinin işini özenle yapması, kurallara uyması gerekmektedir. Trafik cezalarının işçiden tahsil edilmesi yasaldır. Bu nedenle trafikte çok daha dikkatli olmanız gerekmektedir. Bu tip cezaların kesilip kesilmeyeceği tamamen işverene aittir.



■ Yaklaşık 6 ay önce işyerime SGK denetmenleri geldi ve iki kişinin sigortasız çalıştırıldığını tespit ettiler. Bundan dolayı idari para cezası geldi. Ben bu para cezasını ödedim. 6 ay sonra tekrar denetim yapıldı ve yine iki işçinin sigortasız çalıştığı tespit edildi. Ben yine aynı cezayı beklerken bu kez ikinci denetimde ceza ikiye katlandı. Burada bir yanlışlık var mı? SGK 'ya itiraz etsem sorun çözülür mü? Ahmet G.

Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası 5510 sayılı Kanun'da belirlenmiştir.

Buna göre işe giriş bildirgesinin yasal süresinde verilmemiş olması nedeniyle sigortasız çalıştırılan her bir işçi için iki asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. Burada işyeriniz hakkında uygulanan ceza toplam 4 asgari ücrettir.

Ancak 1 yıl içinde sigortasız işçi çalıştırıldığına dair yeniden tespit yapılırsa bu kez cezalar artırılarak uygulanır.

Dolayısıyla sigortasız işçi çalıştırdığınız konusunda 6 ay önce de tespit yapılmış olduğu için, her bir sigortasız işçi için uygulanacak ceza iki asgari ücret değil, beş asgari ücrettir ve işyeriniz hakkında bu kez toplam 10 asgari ücret ceza uygulanmıştır. Para cezasının önceki göre daha yüksek olmasının nedeni de budur ve bu düzenlemeye göre yapılan işlemlerde bir yanlışlık bulunmamaktadır.