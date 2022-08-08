■ Haksız yere işten çıkartıldım. Fazla çalıştığım halde fazla mesai ücreti almadan 2 yıl asgari ücret ile çalıştım. Hiçbir neden yokken işime son verildi. Hakkımı nasıl arayabilirim? N.S.
İşyerinden haksız olarak çıkartılmış iseniz bir ay içinde iş mahkemesine işe iade davası açabilirsiniz. Bir aylık süreyi geçirmeyin. İşe geri dönmek istemiyorsanız ödenmeyen fazla mesai, ihbar ve kıdem tazminatı ve diğer alacaklarınız için Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunabilir veya doğrudan iş mahkemesine alacak davası açabilirsiniz.
■ Özel sektörde çalışan bir işçiyim. Bazen günlük izin almak zorunda kalıyoruz ama işverenimiz her zaman izin vermiyor. Bizde bu nedenle mağdur oluyoruz. İşçinin mazeret izni yok mu? K.A.
Yasal düzenlemelere göre; işçinin evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3 gün, eşinin doğum yapması halinde ise 5 gün ücretli izin; en az yüzde 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli izin hakları bulunmaktadır.
İşe iade için süreye dikkat
■ Haksız yere işten çıkartıldım. Fazla çalıştığım halde fazla mesai ücreti almadan 2 yıl asgari ücret ile çalıştım. Hiçbir neden yokken işime son verildi. Hakkımı nasıl arayabilirim? N.S.
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