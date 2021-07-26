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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
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  • 26 Temmuz 2021, Pazartesi

Firma devri tazminat nedeni sayılır mı?

Çalışmış olduğum işyeri başka bir firmaya devredilecek. Ben bu yeni firmayla çalışmak istemiyorum. Bu durumda işten ayrılmak istesem tazminat alabilir miyim? İşyerinin devri ya da başkasına satılması tazminat gerektirir mi? Alper A.
Herhangi bir işyerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi durumunda, söz konusu işyerinde çalışmakta olanlar aynı şartlarla çalışmaya devam edeceklerdir. İşyerinin devri, çalışanların yasal hakları konusunda herhangi bir kayba yol açmayacak, çalışanlara işyerinin devri nedeni ile kıdem tazminatı ödenmesi gerekmeyecektir.
Gerek kıdem tazminatı, gerekse yıllık ücretli izin haklarının belirlenmesi gerektiğinde devir öncesi ve devir sonrası oluşan toplam çalışma süresi esas alınacaktır.

17.10.1981 doğumluyum. 01.07.2001 girişliyim. 5200 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Ömer O.
60 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz.
1800 gün daha prim ödeyerek 60 yaşınızın dolacağı 17.10.2041'i bekleyebilirsiniz.
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