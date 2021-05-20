Emeklilikte son 3.5 yıl şartı | 20 Mayıs 2021
Sigortalının farklı yasalara tabi sigortalı çalışması varsa ve hangi kurumdan emekli olacağı tespit dilecekse son 7 yıla bakılır. En fazla nereye prim ödemişse o kurumdan emekli olur. Bu kanun 01.10.2008 tarihinden önce işe başlamış olanlarda geçerlidir.
Siz de 1996 yılındaki girişinizden dolayı bu mevzuata tabisiniz.
Bakıldığında sizin prim ödenmiş olan son 7 yılda en fazla ödediğiniz prim SSK kapsamındadır.
Dolayısıyla emekli olunacak kurum SSK'dır. Tekrar bunun bozulması için farklı kurumdan en az 1261 gün yani 3.5 yıl ödenmesi gerekir ki diğer kurumun emeklilik şartına tabi olunsun. Bu durumda son 2 yılı yani 720 günü farklı kuruma prim ödeyerek geçirmeniz SSK'dan emekli olmanıza engel değildir.
Bir sorun çıkmaz.
01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayanlarda ise toplamda hangi kuruma en fazla prim ödenmişse o kurumdan emekli olunabilecektir.
3.5 yıl şartı ortadan kalkmıştır.
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