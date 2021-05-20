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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 20 Mayıs 2021, Perşembe

Emeklilikte son 3.5 yıl şartı | 20 Mayıs 2021

1996 yılında Bağ- Kur'a başladım. 2001 yılına kadar ödedim. Daha sonra SSK kapsamında çalışmaya başladım. Parça parça da olsa yaklaşık 8 yıllık SSK kapsamında çalışmam var. Son 2 yıldır da isteğe bağlı ödüyorum. İsteğe bağlı ödemem ya da Bağ-Kur'lu olarak ödemem SSK'dan emekli olmama engel mi? S.Y.
Sigortalının farklı yasalara tabi sigortalı çalışması varsa ve hangi kurumdan emekli olacağı tespit dilecekse son 7 yıla bakılır. En fazla nereye prim ödemişse o kurumdan emekli olur. Bu kanun 01.10.2008 tarihinden önce işe başlamış olanlarda geçerlidir.
Siz de 1996 yılındaki girişinizden dolayı bu mevzuata tabisiniz.
Bakıldığında sizin prim ödenmiş olan son 7 yılda en fazla ödediğiniz prim SSK kapsamındadır.
Dolayısıyla emekli olunacak kurum SSK'dır. Tekrar bunun bozulması için farklı kurumdan en az 1261 gün yani 3.5 yıl ödenmesi gerekir ki diğer kurumun emeklilik şartına tabi olunsun. Bu durumda son 2 yılı yani 720 günü farklı kuruma prim ödeyerek geçirmeniz SSK'dan emekli olmanıza engel değildir.
Bir sorun çıkmaz.
01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayanlarda ise toplamda hangi kuruma en fazla prim ödenmişse o kurumdan emekli olunabilecektir.
3.5 yıl şartı ortadan kalkmıştır.

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Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Emeklilikte son 3.5 yıl şartı | 20 Mayıs 2021
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