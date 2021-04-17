İşveren 'Maaşlarınızı düşürdüm, asgari ücret yaptım. Bir süre böyle ödeme yapacağım' diyebilir mi? S. ALTIN
İş Kanunu, işçi ücretinin azaltılamayacağına yönelik "Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz" hükmünü getirmiştir. İş Kanunu hükmü gereği; ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu işçilerin sözleşmeleri feshedilemez.
İşveren ‘maaşları düşürdüm’ diyemez | 17 Nisan 2021
İşveren 'Maaşlarınızı düşürdüm, asgari ücret yaptım. Bir süre böyle ödeme yapacağım' diyebilir mi? S. ALTIN
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İşçiye İzin yaptırılması şart | 16 Nisan 2021 16 Nisan 2021, Cuma 2 yıldır bir işyerinde çalışıyorum. Yıllık izin kullanmadım. Ne yapabilirim? H.A. İş Kanunu'na göre; çalışma süresi...
- Kendi emekli olanların yetim aylığı | 15 Nisan 2021 15 Nisan 2021, Perşembe Eşi ölmüş dul bayanım, SSK'dan kendi adıma emekliyim. Babam da SSK'dan emekli idi, vefat etti. Babamdan ayrıca...
- Haklı neden yoksa devamsızlık yapılamaz 14 Nisan 2021, Çarşamba Fabrikamızda çalışan işçimiz bazı hafta sonu tatil dönüşünden sonra işe başlamayıp, birkaç gün sonra işe geliyor....
- 45 saati aşana ek ödeme | 13 Nisan 2021 13 Nisan 2021, Salı Özel sektör çalışanıyım. Çalışma saatlerimiz çok uzun. Günde 12-13 saat çalışıyoruz. S.M. İş Kanunu'nun 63'üncü...
- Sigortasız işçi çalıştırana ceza | 12 Nisan 2021 12 Nisan 2021, Pazartesi 6 ay önce işyerime SGK denetmenleri geldi ve 2 kişinin sigortasız çalıştırıldığını tespit etti. Bundan dolayı idari...
- İşçiye İzin yaptırılması şart | 16 Nisan 2021
- Kendi emekli olanların yetim aylığı | 15 Nisan 2021
- Haklı neden yoksa devamsızlık yapılamaz
- 45 saati aşana ek ödeme | 13 Nisan 2021
- Sigortasız işçi çalıştırana ceza | 12 Nisan 2021
- İkinci işte çalışmak işverene bağlı | 11 Nisan 2021
- Trafik cezası işten çıkartma nedeni sayılır mı? 10 Nisan 2021
- Kendi isteğiyle işten ayrılanlar dikkat!
- Boşanıp ölüm aylığı alanlar dikkat! | 8 Nisan 2021
- Şirket ortağı olanlar dikkat! | 7 Nisan 2021