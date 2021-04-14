RAMAZAN İMSAKİYE
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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 14 Nisan 2021, Çarşamba

Haklı neden yoksa devamsızlık yapılamaz

Fabrikamızda çalışan işçimiz bazı hafta sonu tatil dönüşünden sonra işe başlamayıp, birkaç gün sonra işe geliyor. Bunu birkaç kez yaptı. Mazeret gösterse de inanmıyoruz. Bu yüzden tazminat ödemeden işten çıkartmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? B.K.
İş Kanunu'na göre, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 iş günü veya bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda 3 iş günü işine devam etmemesi durumunda işveren işçiyi tazminat ödemeden işten çıkartır.
İşverenin durumu tespit ederek belgelendirmesi gerekir. Sonra işçinin savunmasını alması gerekir. Haklı bir sebebi yoksa iş sözleşmesini fesh edebilir.

18.10.1977 doğumlu bayanım. SSK başlangıç tarihim 1994, toplam primgün sayım 2181, şu an çalışmıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Arife A.
İşe girişiniz 24.05.1994'ten önce ise 20 yıl, 50 yaş ve 5675 prim gün şatlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 51 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Ayrıca, 3600 günü tamamlayarak 58 yaşınızın dolacağı 18.10.2035 tarihinde kısmi (yaştan) emekli olabilirsiniz.

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