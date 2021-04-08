Boşanıp ölüm aylığı alanlar dikkat! | 8 Nisan 2021

Annem geçen yıl babamdan boşandı ve rahmetli dedemden dolayı ölüm aylığı almaya başladı. Ancak bir süre önce babamla tekrar barıştılar ve birlikte yaşamaya başladılar. Aylığı kesilmesin diye nikah yapmak istemiyor. Bu şekilde ölüm aylığı alabilir mi? İsmi saklı

Kanuna göre; eşinden boşanan kız çocuklarına, anne veya babalarının hak sahibi olarak SGK'dan ölüm aylığı bağlanmaktadır. Bu aylık, kız çocuklarının boşanmadan sonra mağdur olmalarını önlemek amacıyla verilmektedir. Kız çocuğunun aylığı, yeniden evlenmesi veya sigortalı bir işte çalışmaya başlaması halinde kesilmektedir.

Diğer taraftan, Kanun'un 56. maddesine göre 'eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar kurumca geri alınır.' Bu hükme istinaden, ölen babasından aylık almakta olan kız çocuklarının boşandığı kişi ile fiilen birlikte yaşadığının kurumun denetim elemanlarınca tespit edilmesi halinde, bağlanan aylık kesileceği gibi, bugüne kadar ödenmiş olan aylıkların da faizi ile birlikte geri alınması gerekecektir.

Boşanan ve fiilen ayrı yaşamaya başlayan kişilerin belli bir süre sonra yeniden bir araya gelmeleri, hatta yeniden evlenmeleri mümkündür.

Bu durumda, yeniden evlendiğinde aylığı kesilir, ancak yeniden evlenmeden önce birlikte yaşadıkları dönemlere ait aylıklarının geri isteneceğine dikkat etmek gerekir.