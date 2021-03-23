İşverenimiz artık gece çalışması yapılacağını, fabrikaya vardiya sistemi getireceğini belirtti ve bunun için hazırlıklara başlandı. İşyerinde gece çalışması nasıl yapılacak? Mesailer nasıl yürütülür? Bizim kabul etmemiz gerekiyor mu?
Gece çalışma postaları, 24 saatlik süre içinde en az 3 işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenleniyor.
Yani 24 saatlik çalışma yapılan işyerlerinde çalışma süreleri 8'er saat olarak 3 posta şeklinde belirlenebilir . Bu süre için 2017'de yapılan bir düzenleme ile turizm, özel güvenlik ve sağlık işlerinde esneklik sağlandı. Bu sektörlerde çalıştırılan işçiler için 12'şer saat olarak günde 2 posta ile çalışma yürütülebilecek. Bu çalışma yürütülürken 4857 sayılı İş Kanunu'nda belirtilmiş çalışma sürelerine uyulmak zorunda. Gece 12'şer saatlik postalarda çalıştırılmak istenen işçilerden yazılı onay alınması gerekiyor. Fazla mesai uygulamasında Kanun'a göre yapılan her bir saat fazla mesai karşılığında ilave olarak yüzde 50 zamlı ücretin ödenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Ancak gece döneminde yapılan fazla mesailerin hesaplanmasında eğer işyerinde yapılan çalışmalar aynı zamanda haftalık 45 saati de aşıyorsa ödemenin bahsi geçtiği üzere yüzde 50 zamlı olarak yapılması, haftalık çalışmalar 45 saati aşmıyorsa bu kez gece yapılan her bir saat fazla mesai karşılığında işçiye yalnızca çalıştığı sürelerin zamlı kısmının ödenmesi kabul edilmekte.
İşyerinde gece çalışması yapılabilir mi? | 23 Mart 2021
İşverenimiz artık gece çalışması yapılacağını, fabrikaya vardiya sistemi getireceğini belirtti ve bunun için hazırlıklara başlandı. İşyerinde gece çalışması nasıl yapılacak? Mesailer nasıl yürütülür? Bizim kabul etmemiz gerekiyor mu?
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