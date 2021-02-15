Engeli olanlar erken emekli olabilir

Ben engelliyim. Vergi indiriminden nasıl faydalanırım? Erken emekli olabilir miyim? C.C.

Engeli bulunanların normal çalışanlardan daha önce emekli olabilme imkanı var. Engelli durumundan emekli olabilmek için en az yüzde 40 oranında engelinizin olması ve bunu hastane raporu ile belgelemeniz şarttır. Emeklilik hesaplamalarında engel oranı, sigorta başlangıç tarihi ve prim gün sayısı dikkate alınmaktadır.

Doğum tarihim 10 Şubat 1972, sigortalı işe başlama tarihim 1 Temmuz 1994, ancak 3 ay çalıştım. Tekrar çalışmaya 1999'da başladım. Askerliği 1992'de yaptım. 6000 güne yakın primim var. Ne zaman emekli olurum? Telat A.

Emekliliğinizi 1994'teki ilk işe başlangıcınıza göre hesaplayacağız. Bu girişe göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.

25 yıl ve 5750 prim gün şartlarınız tamamlanmış ancak 55 yaşınız 2027 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 10 Şubat 2027 olacaktır. Ancak askerliğin 1.5 ayını borçlanıp öderseniz 54 yaşa tabi olursunuz. Bu durumda 1 yıl önce emekli olabileceksiniz.

01.12.1979 doğumluyum, Bağ-Kur başlangıcım 01.05.2003 ve aralıksız yatırıyorum. Daha ne kadar yatırmam gerek? Ç. KOÇ

İşe girişinize göre Bağ- Kur'dan 9000 prim gün ve 60 yaş ile tam, 5400 prim gün ve 62 yaş ile de kısmi (yaştan) emeklilik şartlarına tabisiniz. Son 3.5 yıl SSK'lı çalışmak kaydı ile SSK'dan, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günle kısmi, 60 yaş ve 7000 günle tam emeklilik şartlarına tabisiniz.

02.10.1977 doğumluyum. 20.10.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var. 1997'de askere gittim. Ne zaman emekli olurum? İsmail M.

25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz.