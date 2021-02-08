Kısa çalışma ödeneği haczedilir mi? | 8 Şubat 2021
Kısa çalışma döneminde SGK primi ödeniyor mu?
İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için İŞKUR tarafından sadece Genel Sağlık Sigortası primi ödeniyor. Emeklilik için gerekli olan uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmiyor.
Nakdi ücret desteğinin kesileceği durumlar neler?
Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilir.
Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde, işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'nce idari para cezası uygulanır.
Fazla ve yersiz ödemeye sebep işverenlerden, ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tahsil edilir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Çalışana 1.431 lira destek | 7 Şubat 2021 07 Şubat 2021, Pazar Kimler nakdi ücret desteği alır? ● Ücretsiz izne ayrılanlar için, 17/4/2020-17/01/2021 tarihleri arasında ücretsiz...
- Kısa çalışma tazminatı etkilemez | 6 Şubat 2021 06 Şubat 2021, Cumartesi Kısa çalışma dönemi için çalışan kıdem tazminatı alabilir mi? 4857 sayılı İş Kanunu'nun 55. maddesinde düzenlenen...
- Son 3.5 yıl önemli | 5 Şubat 2021 05 Şubat 2021, Cuma 02.02.1969 doğumluyum.30.11.1994'ten sigortam var. Sonrasında 10 yıl Bağ-Kur devam ediyor. Sigortaya 3.5 yıl prim...
- Herkes borçlanma yapmaz | 4 Şubat 2021 04 Şubat 2021, Perşembe 08.02.1978 doğumlu bayanım, 2004 yılında işe başladım. Prim gün sayım 3800. 2001 yılında doğum yaptım. Doğum borçlanması...
- 3 adımda nakdi ücret desteği | 3 Şubat 2021 03 Şubat 2021, Çarşamba Nakdi ücret desteğinden kimler yararlanabilir? 17/4/2020 tarihi itibarıyla, iş sözleşmesinin bulunduğu işveren...
- Çalışana 1.431 lira destek | 7 Şubat 2021
- Kısa çalışma tazminatı etkilemez | 6 Şubat 2021
- Son 3.5 yıl önemli | 5 Şubat 2021
- Herkes borçlanma yapmaz | 4 Şubat 2021
- 3 adımda nakdi ücret desteği | 3 Şubat 2021
- 3.600 gün emekli eder | 2 Şubat 2021
- Ne zaman emekli olurum? | 1 Şubat 2021
- Ne zaman emekli olurum? | 31 Ocak 2021
- Ne zaman emekli olurum? | 30 Ocak 2021
- Ne zaman emekli olurum? | 29 Ocak 2021