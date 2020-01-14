Emeklilik tazminatı alan çalışabilir mi?
İş sözleşmesinin işçi tarafından emeklilik sebebiyle feshedilip feshedilmediği ve buna göre kıdem hakkının doğup doğmadığı konularında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.
Kanunla, işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkanı tanınmıştır.
Sigortalılık süresini ve prim sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanmamış olsa da işyerinden yasayı gerekçe göstermek suretiyle ayrılabilecek ve tazminata hak kazanabilecektir. Ancak belirtilen şekilde işten tazminat alarak ayrılıp kısa bir zaman sonra başka bir yerde çalışmaya başlamak risk taşımaktadır. Çünkü eski işveren dava açıp tazminatı isteyebilir. İş yargıya taşınırsa Yargıtay'ın bakacağı kriter, başka bir işe girmek için mi tazminat istendiği olacaktır. Belirtilen şekilde tazminat alarak işten ayrıldıktan sonra çalışmanın yasal olarak sakıncası yok ama belgenin bir örneği dosyanızda olacağından, ikinci kez aynı şekilde tazminat yazısı alamazsınız. Fakat ekonomik şartlar nedeniyle tekrar çalışmaya başlamakta ve normal prim gününü tamamlamakta sakınca yok.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1969 doğumlu bayanım. İşe giriş tarihim 1995, 1250 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? 5...664411 Nolu SMS İşe giriş tarihiniz 24.05.1995 tarihinden önce ise 20 yıl, 51 yaş, 5750 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 20 yıl, 52 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Bu saydıklarım tam emeklilik şartlarınız.
Kısmi yani yaştan ise 3600 prim gün ve 58 yaşa tabisiniz. Prim ödemede geç kalmışsınız. İşe başlangıçtan sonra doğum yaptıysanız ve doğumdan sonra 2 yıllık sürelerde adınıza prim yatmamışsa toplamda 3 çocuğa 2 yıldan 6 sene borçlanma hakkınız olabilir.
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