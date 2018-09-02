Ölüm aylığı alan eşler dikkat!
Ali Bey, ölüm aylığı alan eşlerin aylığı iki durumda kesilir. Birincisi ölüm aylığı alırken evlenmeleri, ikincisi ise vefat etmeleri halinde aylıktan düşerler. İşe girip çalışmaları veya emekli olmaları halinde eşlerden alınan aylık kesilmez sadece aldıkları oran düşer. Örneğin; annenizin eşinden aldığı aylıkta başka bir çocuğu yoksa yani aylıkta tekse maaşın % 75 oranında aylık almaktadır. İşe girmesi halinde bu oran % 50'ye düşecektir.
Eğer bir çocuğu varsa aldığı aylık yine %50'dir ve işe girmesinde herhangi bir düşüm yaşamayacaktır.
■ Ben özel bir şirkette yaklaşık on yıldır çalışıyorum.
Her yıl yıllık iznimin hepsini kullandırmıyorlar. İzinlerim her yıl birike birike şu an itibariyle 150 gün oldu. Bu benim iş sözleşmemi haklı fesih kapsamında sebebim olur mu?
Çünkü yıllık izin kullanamadığım bir yerde çalışmak istemiyorum.
5...435857 Nolu SMS:
Sayın Okurum, işçinin hak kazanmış olduğu haklarını işverenin kullandırmaması çalışma hukukuna aykırıdır. Şöyle ki; T.C. Yargıtay 9.
Hukuk Dairesinin 2001/17459 esas numaralı kararında; Hak kazandığı izni çalışmakta iken işverenden isteyen işçi kendisine böyle bir iznin kullandırılmayacağı açık ve kesin şekilde ifade edildiği takdirde iş Kanununda tanınmış olan haklarını kullanabilir. denilmektedir. Bu nedenle sizin içinde bulunduğunuz durum da buna örnek teşkil etmektedir. Bu da size sözleşmenizi haklı bir nedenle fesih etme yetkisi veriyor demektedir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 02.01.1970 doğumluyum, 01.07.1987'den beri SSK'lıyım.
Ne zaman emekli olabilirim?
5Ö332173 Nolu SMS:
SSK girişinize göre 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabisiniz.
5375 prim günü tamamlayıp 50 yaşınızın dolacağı 02.01.2020 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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- Ölüm aylığı alan eşler dikkat!
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