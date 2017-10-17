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  1. Tazminata neden olan sağlık sorunları
Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 17 Ekim 2017, Salı

İşsizlik aylığının bağlanması

3.5 yıldır bir mağazada çalışıyorum. İstifa edip işten ayrılmayı düşünüyorum. İşsizlik maaşı alabilmek için ne yapabilirim? 5...986725 Nolu SMS
İş Kanunu'na göre, kanunda belirtilen haklı sebeplerden biri ile iş sözleşmesini fesh eden işçi veya işyerinden haksız olarak işverenlikçe çıkartılan işçi tazminata hak kazanır. Bunun dışında işten ayrılan işçiye tazminat ödenmez. İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için kendi istek ve kusurunuz olmadan işverenlikçe haksız olarak işten çıkartılmış olmanız gerekir.

17.01.1971 doğumlu bayanım, işe giriş tarihim 20.05.1986, toplam 2130 prim günüm bulunuyor. SSK giriş tarihimden sonra bir çocuğum oldu. Acaba ben ne zaman ve nasıl emekli olabilirim? 5...911000 Nolu SMS
SSK girişinden sonraki doğum için borçlanma yapabilirsiniz. Bir çocuk için 2 yıl, yani 720 gün kazanabilirsiniz. Ancak 3600 gün ile emekli olabilmeniz için prim günü tamamlayıp 58 yaşınızın dolacağı 17.01.2029 tarihini beklemeniz gerekmektedir. Normal emeklilik için ise; 5075 prim günü tamamlayıp prim günün tamamlandığı tarihte emeklilik talebi verebilirsiniz. Bunun için doğum borçlanması yapıp 720 gün kazanabilir ve eksik olan 2225 günü (6 yıl eder) prim ödeyerek tamamlayıp 6 yıl sonra emekli olabilirsiniz. Eğer 5075 günü tamamlamaya giderseniz çalışmadan isteğe bağlı ödemeniz halinde sakın aralıksız 3.5 yıl ya da başka bir tabirle 1260 gün ödemeyin. Çünkü 1260 günü isteğe bağlıdan tamamlarsanız Bağ-Kur emeklilik şartlarına tabi olursunuz ki o zaman bu saydığım şartlardan emekli olmanız hayal olur. Bu nedenle önce 3 yıl sigortalı bir işte çalışmaya gayret edin ve kalan 3 yılı çalışmazsanız isteğe bağlı ödeyerek tamamlamanızda sakınca yok.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

02.10.1977 doğumluyum. 20.10.1996 sigorta başlangıç tarihim, toplam 3726 gün primim bulunuyor. 1997 yılında askere gittim. Acaba ben ne zaman emekli olabilirim? 5..322573 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan, askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.
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