ALİ ŞERBETÇİ

Emzirme ödeneği kimlere verilir?

Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilmekte. Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine emzirme ödeneği ödenmekte. Emzirme ödeneği hizmet akdine tabi çalışan (4/a'lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b'li) çalışan sigortalının yararlanabildiği bir ödemedir. Kamu görevlisi olan sigortalılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kendi kurumlarınca ödeme yapılmakta olup bu kişilere emzirme ödeneği ödenmemekte.

İş yerimde şu anda 70 sigortalı çalışıyor. Yönetim anlayışımız gereği çalışanlarımıza dini bayramlarda hediye çeki veriyoruz. Bu çeklerle istedikleri yerlerden alışveriş yapabiliyorlar. Bu hediye çeklerini bayram harçlığı olarak verdiğimiz için, SGK'ya bildirirken aylık kazançlarına dahil edip etmemek konusunda tereddüt yaşıyoruz. Bu hediye çeklerini çalışanların aylık prime esas kazançlarında dahil etmemiz gerekir mi?

İşverenler tarafından çalışanlarına, yılbaşı, bayram, doğum günü ve benzeri özel günler için verilen, yahut kira yardımı, giyecek yardımı, yakacak yardımı, askerlik yardımı, sünnet yardımı, evlilik yardımı, taşıt yardımı, ısıtma yardımı gibi adlar altında ödenen tutarların, nakit olarak verilmesi halinde, verildiği ayın kazancına dahil edilerek SGK'ya bildirilmesi gerekir. Dolayısıyla siz de verdiğiniz hediye çeklerini SGK'ya bildirmek zorundasınız.