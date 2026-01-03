ALİ ŞERBETÇİ

Lise ve dengi okulda 11. ve 12 . sınıfta okuyanlar devlet memuru olabilmek için 2026 KPSS'ye girebilir mi? Sınava başvurmalarında sakınca var mı? Üniversite sınavına hazırlananlar 2026 KPSS'ye girebilir mi?

2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeylerinde gerçekleştirilecek. KPSS'den alınan puanlar 2 yıl süreyle geçerli olacak ve bu süre içinde merkezi yerleştirme ile kurumsal kamu atamalarında kullanılabilecek. 2026 yılında yapılacak KPSS Ortaöğretim sınavına;

Halen 11 ve 12. sınıfta öğrenim gören lise ve dengi okul öğrencileri,

Lise ve dengi okul mezunları,

Üniversitede öğrenim gören öğrenciler başvuruda bulunabilecek. Üniversite sınavına hazırlanan adayların KPSS'ye başvurmasında herhangi bir engel bulunmuyor. Adaylar her iki sınava da başvurabiliyor. KPSS puanlarının iki yıl geçerli olması nedeniyle, lisede öğrenim gören 11. sınıf öğrencileri de 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına başvurma ve girme hakkına sahip. Ancak; tercih ve atama yapılabilmesi için adayın lise mezunu olması şart. Öğrenimi devam eden adaylar, lise mezuniyetlerini tamamladıktan sonra kamu kurumlarının alım ilanlarına başvuru yapabilecek. KPSS puanları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak ve bu süre içerisinde kamu kurumlarının yapacağı alımlarda kullanılabilecek.

657 sayılı Kanun'a tabi kütüphaneci kadrosunda görev yapanlara ilave bir derece verilmesi mümkün mü?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın28.05.2025 tarihli ve E-75850160- 102.01.01-34254 sayılı yazısında, "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36'ncı maddesi Ortak Hükümler (G) bendince, 36'ncı maddede sayılan sınıf ve fıkraların tayininde tek yetkili Cumhurbaşkanıdır. Bununla birlikte, 'Teknik hizmetler sınıfında oldukları tespit edilen dosya konusu unvanların Anayasa'nın 10'uncu maddesinde, aynı hukuksal statüde bulunanların aynı muameleye tabi olmasını düzenleyen eşitlik ilkesi gereği, teknik hizmetler sınıfında bulunan diğer unvanlarda olduğu gibi teknik bilimler lisansiyeri sayılmalarının ayrıca Cumhurbaşkanlığı kararıyla tespit olunarak yaşanabilecek mağduriyetin önüne geçilmesi adına yapılacak uygulamaların yasal altyapıya kavuşturulmasının önemli olduğuna' ilişkin ilgi (f) görüşü de dikkate alınarak 10 Aralık 2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararı da göz önünde bulundurulmak kaydıyla; kütüphaneci, arşivci, kitap patoloğu teknik hizmetler sınıfında ve teknik bilimler lisansiyeri olabileceklerine" yer verilmiştir. YÖK kararı çerçevesinde; 657 sayılı Kanun'a tabi kütüphaneci kadrosunda görev yapanlara ilave bir derece verilmesi gerektiği değerlendirilmekte.