ALİ ŞERBETÇİ

Bayramın ardından gelen 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri idari izin kapsamına alındı.

Bayram öncesinde; 2, 3 ve 4 Nisan tarihleri için yıllık izin alan memurların yıllık izinleri ne olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 2025 Ramazan Bayramı tatili kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldı. Bayramın ardından gelen 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri idari izin kapsamına alındı. İlgili mevzuat çerçevesinde;

Yıllık izin süreleri içerisinde kalan cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi;

Yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen ulusal bayram, genel tatil günleri ile idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi;

Yıllık izin verildikten sonra idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amir tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı Kanun'un 103'üncü maddesine göre kullandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede bayramdan önce, bayramın ardından gelen 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri için yıllık izin alan memurların bu sürelerin idari izinli sayılması nedeniyle memurun daha sonra kullanacağı yıllık izin sürelerine ilave edilmesi gerekmekte.



Bayram tatilinde çalışan işçi ne kadar ücret alacak?

Bayramlarda çalışanlara ödenen ek ücret, bayram mesaisi olarak tanımlanıyor.

Çalışanların bayram mesai ücreti, günlük brüt maaşın iki katı olarak hesaplanıyor. Bayramda çalışan işçinin mesai ücretinin belirlenirken, aylık brüt maaşı 30'a bölünerek bir günlük brüt tutar bulunuyor ve bu rakam 2 ile çarpılarak ödenecek mesai ücreti bulunuyor.



Asgari ücretle çalışan işçi ne kadar bayram mesai ücreti alacak?

2025 yılında brüt asgari ücret 26 bin 5 lira. Bu tutarın 30 güne bölünmesiyle bir günlük mesai ücreti 866,85 TL olarak hesaplanmakta.

Bayramda bir gün çalışana 866,85 TL'lik normal yevmiyesine ilaveten 866,85 TL ek bayram mesaisi ödemesi yapılmakta.



Bayramda hafta sonu çalışan işçi ne kadar mesai alacak?

Çalışanlar bayramda hafta sonunda çalışırsa mesai ücretlerine ilişkin ödeme miktarı artıyor. Bayramda iki kat ücret ödenen bayram mesaisi, hafta sonuna geldiğinde 2.5 kat yevmiye olarak hesaplanıyor. Ramazan Bayramı'nda bir günlük asgari bayram mesaisi ek ücreti 866,85 iken, hafta sonuna denk gelen bayram mesaisi için çalışanlara günlük mesai ücretinin 1.5 katı oranında ek ücret ödenmesi gerekecek.

Böylece ek ücretle birlikte bayramda hafta sonları çalışanların günlük mesaisi bin 300 TL olacak. Bu yıl Ramazan Bayramı'nda arefe gününün cumartesiye ve bayramın 1. gününün de pazara denk geldiği dikkate alındığında bu günlerde çalışan bir işçiye ek olarak bin 950 TL ödeme yapılacak.

3.5 günlük bayram boyunca çalışan bir asgari ücretlinin eline toplamda 3 bin 683 lira ek mesai ücreti geçecek.