ALİ ŞERBETÇİ

■ Sigortalı olduktan sonra, aile içi bazı nedenlerden dolayı mahkemeye başvurdum ve mahkeme kararıyla yaşım 2 yaş büyütüldü. Bu yaş değişikliği, emeklilik yaşımın hesabında dikkate alınır mı?

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 85. maddesine göre sigortalılar ile hak sahiplerinin; nüfus cüzdanlarındaki doğum tarihleri ile nüfus kayıtlarındaki doğum tarihleri arasında fark varsa nüfus kayıtlarındaki tarih; birden fazla nüfus kaydı bulunanların bu kayıtları arasında fark varsa nüfus kayıtlarındaki eski tarihli kayıt; birden fazla nüfus kaydı bulunanlardan kayıtlarının birisinin idare veya kaza mercilerinden verilmiş bir kararla yapılmış veya düzeltilmiş olması durumunda kararların kesinleşmiş olması şartıyla nüfus kayıtlarına geçirilmemiş olsa bile bu kayıt esas alınır.



Ancak; malûllük, vazife veya harp malûllüğü, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin aylık tahsisleri ile peşin sermaye değerinin hesabında yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, 5510 sayılı Kanun'la yürürlükten kaldırılmış kanunlara tabi sandıklara göre sigortalının ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi olduğu tarihten sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz. Ayrıca malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında;



5510 sayılı Kanun'la yürürlükten kaldırılmış kanunlara göre sigortalının ilk defa malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olduğu tarihte, sigortalıların ve hak sahibi çocuklarının nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri, sigortalının ilk defa 5510 sayılı Kanun'a tabi olduğu tarihten sonra doğan çocuklarının, nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum tarihleri esas alınır. Ancak nüfus kütüğünde ilk defa kayıtlı olan doğum tarihinin; nüfus kütüğünün yenilenmesi sırasında, yeni kütük kayıtlarına, nüfus kütüklerinin naklinde, yeni nüfus idaresi kayıtlarına, Türk vatandaşlığına geçenlerin Türkiye'deki nüfus idaresi kayıtlarına hatalı işlenmiş olması nedeniyle yapılan düzeltmelerin, sigortalıların iradesi dışında nüfus idaresince yapılan maddi hataların giderilmesi amacını taşıması nedeniyle, bu hususların belgelenmesi veya mahkeme kararında belirtilmiş olması hâlinde söz konusu kayıt düzeltmelerinde, düzeltilen yeni kayıt esas alınır. Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; sigortalı olduktan sonra yaş değişikliği kararı alındığı dikkate alınarak, nüfus kayıtlarınızda yapılan yaş değişikliğinin emeklilik yaşınızı değiştirmeyeceğini söyleyebiliriz.