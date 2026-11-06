Beyoğlu, Keçeci Piri Mahallesi Başkurt Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinden yayılan kötü kokudan rahatsız olan apartman sakinleri belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve polis, zabıta ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri gitti.

Beyoğlu'nda bir evden 4,5 ton çöp çıkarıldı. (Foto: DHA)

Polis eşliğinde daireye giren ekipler, dairenin içinin evsel atıl ve çeşitli malzemelerle dolu olduğunu gördü. Dairede tek başına yaşayan 75 yaşındaki ev sahibi Bahattin K'nın bu malzemeleri uzun süredir evde biriktirdiği ve çevreye kötü koku yayıldığı belirlendi. Tulum giyerek ve maske takarak daireye giren belediye ekipleri yaptıkları çalışmada evden toplam 4.5 ton atık malzeme çıkararak çöpe attı.