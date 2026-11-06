UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Beyoğlu'nda kötü koku şikayeti gerçeği ortaya çıkardı: Evden 4,5 ton çöp çıkarıldı

Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi’nde komşuların kötü koku ihbarı üzerine polis eşliğinde girilen bir dairede, 75 yaşındaki ev sahibinin uzun süredir biriktirdiği 4,5 ton çöp çıkarıldı. Temizlik çalışmalarının ardından dairede haşere ve koku oluşumunu önlemek amacıyla kapsamlı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Beyoğlu'nda kötü koku şikayeti gerçeği ortaya çıkardı: Evden 4,5 ton çöp çıkarıldı

Beyoğlu'nda kötü koku şikayeti çöp evi ortaya çıkardı. Polis eşliğinde maske ve tulumlarla daireye giren belediye ekipleri evden 4,5 ton atık çöp çıkardı.

Video Oynatma İkonu Beyoğlu'nda çöp ev şoku! Daireden 4,5 ton atık çıktı

4,5 TON ATIK ÇÖP ÇIKARILDI

Beyoğlu, Keçeci Piri Mahallesi Başkurt Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinden yayılan kötü kokudan rahatsız olan apartman sakinleri belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve polis, zabıta ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri gitti.

Beyoğlu'nda bir evden 4,5 ton çöp çıkarıldı. (Foto: DHA)Beyoğlu'nda bir evden 4,5 ton çöp çıkarıldı. (Foto: DHA)

Polis eşliğinde daireye giren ekipler, dairenin içinin evsel atıl ve çeşitli malzemelerle dolu olduğunu gördü. Dairede tek başına yaşayan 75 yaşındaki ev sahibi Bahattin K'nın bu malzemeleri uzun süredir evde biriktirdiği ve çevreye kötü koku yayıldığı belirlendi. Tulum giyerek ve maske takarak daireye giren belediye ekipleri yaptıkları çalışmada evden toplam 4.5 ton atık malzeme çıkararak çöpe attı.

Temizlik çalışmalarının ardından dairede ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. (Foto: DHA)Temizlik çalışmalarının ardından dairede ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. (Foto: DHA)

ATIKLARIN ÇIKARILMASININ ARDINDAN İLAÇLAMA YAPILDI

Atıkların çıkarılmasının ardından dairede kötü koku ile haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beyoğlu'nda kötü koku şikayeti gerçeği ortaya çıkardı: Evden 4,5 ton çöp çıkarıldı-4 Beyoğlu'nda kötü koku şikayeti gerçeği ortaya çıkardı: Evden 4,5 ton çöp çıkarıldı-5 Beyoğlu'nda kötü koku şikayeti gerçeği ortaya çıkardı: Evden 4,5 ton çöp çıkarıldı-6
Konya’da Ömer Faruk Akıllı cinayeti 21 yıl sonra çözüldü: 5 ilde operasyon, 5 tutuklama
SONRAKİ HABER

Konya’da 21 yıllık sır cinayet çözüldü!
Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler