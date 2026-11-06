Beyoğlu'nda kötü koku şikayeti gerçeği ortaya çıkardı: Evden 4,5 ton çöp çıkarıldı
Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi’nde komşuların kötü koku ihbarı üzerine polis eşliğinde girilen bir dairede, 75 yaşındaki ev sahibinin uzun süredir biriktirdiği 4,5 ton çöp çıkarıldı. Temizlik çalışmalarının ardından dairede haşere ve koku oluşumunu önlemek amacıyla kapsamlı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Beyoğlu'nda kötü koku şikayeti çöp evi ortaya çıkardı. Polis eşliğinde maske ve tulumlarla daireye giren belediye ekipleri evden 4,5 ton atık çöp çıkardı.
4,5 TON ATIK ÇÖP ÇIKARILDI
Beyoğlu, Keçeci Piri Mahallesi Başkurt Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinden yayılan kötü kokudan rahatsız olan apartman sakinleri belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve polis, zabıta ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri gitti.
Polis eşliğinde daireye giren ekipler, dairenin içinin evsel atıl ve çeşitli malzemelerle dolu olduğunu gördü. Dairede tek başına yaşayan 75 yaşındaki ev sahibi Bahattin K'nın bu malzemeleri uzun süredir evde biriktirdiği ve çevreye kötü koku yayıldığı belirlendi. Tulum giyerek ve maske takarak daireye giren belediye ekipleri yaptıkları çalışmada evden toplam 4.5 ton atık malzeme çıkararak çöpe attı.
ATIKLARIN ÇIKARILMASININ ARDINDAN İLAÇLAMA YAPILDI
Atıkların çıkarılmasının ardından dairede kötü koku ile haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.