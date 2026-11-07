İki çocuk annesi Emine Yılmaz için dün Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Emine Yılmaz'ın eşi Radyoloji Uzmanı Dr. Turgut Yılmaz cenaze töreninde şöyle konuştu:

60 yaşındaki doktorun eşi, 11 saat süren ameliyatın ardından ihmal yaşandığını öne sürdü.

ACILI EŞTEN 'İHMAL' ÇIKIŞI

Estetik operasyon sonrasında derin ven trambozuna (bacak veya uyluk bölgesindeki toplardamarlarda kan pıhtısı oluşması) bağlı kardiyak arrest (ani kalp durması) gelişti. Birkaç gün yoğun bakımdan sonra vefat etti. Vefat nedeninin ameliyat süresinin uzun sürmesi ve kan sulandırıcı ilaca başlanmaması olduğunu düşünüyorum. Yasal süreci başlattık ve bunu da takipçisi olacağız. Ameliyat süresi çok uzun. Yaklaşık 11 saat sürdü ve böyle uzun süreli ameliyatlarda kleksan dediğimiz kan sulandırıcı ilacın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu süreç derin ven trambozu dediğimiz toplardamar pıhtılaşmasına sebep oldu. Bilinci ve kalbi aynı anda durdu.