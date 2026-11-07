Yüz germe ameliyatı için hastaneye giden 60 yaşındaki doktorun eşinden ihmal iddiası
Yüz germe ameliyatı için hastaneye giden Dr. Emine Yılmaz, operasyon sonrası fenalaştı. Yoğun bakıma kaldırılan doktor, kurtarılamadı. 11 saatlik ameliyatın ardından gelen ölümle ilgili eşi Turgut Yılmaz ihmal iddiasında bulundu.
İzmir'de 60 yaşındaki Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, yüz germe ameliyatı için hastaneye girdi. Ancak bir daha çıkamadı.
Konak'taki Özel Gazi Hastanesi'nde Estetik Cerrah Prof. Dr. U.B. tarafından gerçekleştirilen operasyonun yaklaşık 11 saat sürdüğü öne sürüldü. Ameliyat sonrası kalbi duran Yılmaz, yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
İki çocuk annesi Emine Yılmaz için dün Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Emine Yılmaz'ın eşi Radyoloji Uzmanı Dr. Turgut Yılmaz cenaze töreninde şöyle konuştu:
ACILI EŞTEN 'İHMAL' ÇIKIŞI
Estetik operasyon sonrasında derin ven trambozuna (bacak veya uyluk bölgesindeki toplardamarlarda kan pıhtısı oluşması) bağlı kardiyak arrest (ani kalp durması) gelişti. Birkaç gün yoğun bakımdan sonra vefat etti. Vefat nedeninin ameliyat süresinin uzun sürmesi ve kan sulandırıcı ilaca başlanmaması olduğunu düşünüyorum. Yasal süreci başlattık ve bunu da takipçisi olacağız. Ameliyat süresi çok uzun. Yaklaşık 11 saat sürdü ve böyle uzun süreli ameliyatlarda kleksan dediğimiz kan sulandırıcı ilacın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu süreç derin ven trambozu dediğimiz toplardamar pıhtılaşmasına sebep oldu. Bilinci ve kalbi aynı anda durdu.
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