Başıboş köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi yaralandı.

OKUL ÇIKIŞI BAŞIBOŞ KÖPEK SALDIRISI

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 2. sınıf öğrencisi S.B., okuldan çıkıp eve gittiği sırada sokakta sürü halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. S.B.'nin yardım çığlıklarını duyan bir kadın müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.