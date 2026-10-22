Şanlıurfa'da başıboş köpekler okuldan dönen 2. sınıf öğrencisine saldırdı: Başına 15 dikiş atıldı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde okul çıkışında sahipsiz köpek sürüsünün saldırısına uğrayan ilkokul 2. sınıf öğrencisi S.B. yaralandı. Çevredeki bir kadının müdahalesiyle kurtarılan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede başına 15 dikiş atılarak tedavi altına alınırken kollarında, bacaklarında ve sırtında da yaralar oluştu. Olayın ardından mahalleli sahipsiz köpeklerin toplanmasını talep ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Başıboş köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi yaralandı.
OKUL ÇIKIŞI BAŞIBOŞ KÖPEK SALDIRISI
Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 2. sınıf öğrencisi S.B., okuldan çıkıp eve gittiği sırada sokakta sürü halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. S.B.'nin yardım çığlıklarını duyan bir kadın müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇOCUĞUN BAŞINA 15 DİKİŞ!
Sağlık ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.B.'nin başına 15 dikiş atıldı. Çocuğun ayrıca kollarında, bacaklarında ve sırtında köpek ısırıkları nedeniyle yaralar oluştuğu bildirildi.
S.B.'nin ailesi, olaya tepki göstererek mahallede sahipsiz köpeklerin toplanmasını istedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.