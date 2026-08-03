Şanlıurfa Halfeti'de 3 yaşındaki çocuğa sokak köpeği saldırdı

Halfeti Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırılan 3 yaşındaki çocuk, burada sağlık ekipleri tarafından hızlıca tedavi altına alındı. Hastanede gerçekleştirilen gerekli tetkiklerin ve müdahalelerin ardından çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi ve minik İslim Erva E. aynı gün içerisinde taburcu edildi.

Küçük çocuğun köpek saldırısı sonrası son durumu. (Fotoğraflar: İHA) MAHALLE SAKİNLERİNDEN KALICI ÇÖZÜM ÇAĞRISI Yaşanan bu korkutucu olayın ardından Karaotlak Mahallesi sakinleri, ilçedeki başıboş köpek sorunuyla ilgili endişelerini dile getirdi. Halfeti'de geçmiş dönemlerde de benzer köpek saldırılarının yaşandığına dikkat çeken vatandaşlar, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kalıcı önlemlerin alınmasını talep ediyor.