Şanlıurfa Halfeti'de 3 yaşındaki çocuğa sokak köpeği saldırdı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde annesiyle yürüyen 3 yaşındaki çocuk, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Hastanede tedavi gören çocuğun taburcu edilmesinin ardından ilçe sakinleri acil çözüm istedi.
Halfeti Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırılan 3 yaşındaki çocuk, burada sağlık ekipleri tarafından hızlıca tedavi altına alındı. Hastanede gerçekleştirilen gerekli tetkiklerin ve müdahalelerin ardından çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi ve minik İslim Erva E. aynı gün içerisinde taburcu edildi.
MAHALLE SAKİNLERİNDEN KALICI ÇÖZÜM ÇAĞRISI
Yaşanan bu korkutucu olayın ardından Karaotlak Mahallesi sakinleri, ilçedeki başıboş köpek sorunuyla ilgili endişelerini dile getirdi. Halfeti'de geçmiş dönemlerde de benzer köpek saldırılarının yaşandığına dikkat çeken vatandaşlar, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kalıcı önlemlerin alınmasını talep ediyor.
İlçede gruplar halinde dolaşan başıboş köpeklerin özellikle çocuklar için büyük bir tehlike oluşturmaya devam ettiğini belirten ilçe sakinleri, Halfeti Belediyesi başta olmak üzere tüm ilgili kurumların güvenlik çalışmalarını vakit kaybetmeden hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı