İstanbul Eyüpsultan'da 5 katlı binada alarm! Kolonlardan gelen ses sonrası bina mühürlendi
İstanbul Eyüpsultan’da bir binadan gelen kolon sesi ihbarı üzerine bölgede hareketli dakikalar yaşandı. İnceleme için adrese giden ekiplerin değerlendirmesi sonrası bina sakinleri dışarı çıkarılırken yapıya girişler engellendi. Yapının geleceği, gerçekleştirilecek ayrıntılı kontrollerin ardından netlik kazanacak.
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Eyüpsultan'da 5 katlı riskli bina tahliye edilerek mühürlendi.
Olay, Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi 1. Hilal Sokak üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, sokak üzerindeki 5 katlı binada oturan vatandaşlar kolonlardan ses gelmesi ihbarda bulundu.
Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen belediye mühendislerinin incelemesi sonucunda binanın riskli olduğuna karar verildi. Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken bina ise mühürlendi.
Binanın çevresi zabıta ekiplerince bariyerle kapatılırken binanın yıkım tarihine ise yapılacak detaylı incelemeler sonucunda karar verileceği öğrenildi.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam