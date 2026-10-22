UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

İstanbul Eyüpsultan'da 5 katlı binada alarm! Kolonlardan gelen ses sonrası bina mühürlendi

İstanbul Eyüpsultan’da bir binadan gelen kolon sesi ihbarı üzerine bölgede hareketli dakikalar yaşandı. İnceleme için adrese giden ekiplerin değerlendirmesi sonrası bina sakinleri dışarı çıkarılırken yapıya girişler engellendi. Yapının geleceği, gerçekleştirilecek ayrıntılı kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İstanbul Eyüpsultan'da 5 katlı binada alarm! Kolonlardan gelen ses sonrası bina mühürlendi

Eyüpsultan'da 5 katlı riskli bina tahliye edilerek mühürlendi.

Olay, Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi 1. Hilal Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, sokak üzerindeki 5 katlı binada oturan vatandaşlar kolonlardan ses gelmesi ihbarda bulundu.

Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi’ndeki 5 katlı bina tedbir amacıyla kapatıldı. (Foto: İHA)Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi’ndeki 5 katlı bina tedbir amacıyla kapatıldı. (Foto: İHA)

Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen belediye mühendislerinin incelemesi sonucunda binanın riskli olduğuna karar verildi. Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken bina ise mühürlendi.

Kolonlardan ses geldiği ihbarı üzerine binada inceleme başlatıldı. (Foto: DHA)Kolonlardan ses geldiği ihbarı üzerine binada inceleme başlatıldı. (Foto: DHA)

Binanın çevresi zabıta ekiplerince bariyerle kapatılırken binanın yıkım tarihine ise yapılacak detaylı incelemeler sonucunda karar verileceği öğrenildi.

Şanlıurfa'da başıboş köpekler okuldan dönen 2. sınıf öğrencisine saldırdı: Başına 15 dikiş atıldı
SONRAKİ HABER

Okul çıkışı başıboş köpek dehşeti!
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler