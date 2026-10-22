Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi’ndeki 5 katlı bina tedbir amacıyla kapatıldı. (Foto: İHA)

Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen belediye mühendislerinin incelemesi sonucunda binanın riskli olduğuna karar verildi. Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken bina ise mühürlendi.