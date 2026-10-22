Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir cep telefonu dükkanına giren hırsız, elindeki gazozu içerek vitrindeki 40 bin lira değerindeki cep telefonunu çaldı. İş yeri sahibinin arka tarafta olmasını fırsat bilen şüphelinin, hırsızlık anındaki rahatlığı ve soğukkanlılığı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İnegöl'deki hırsızlık görüntüleri görenleri şoke etti. (Foto: İHA)

GAZOZUNU İÇTİ, FARK ETTİRMEDEN YÜRÜTTÜ

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelinin, bir süre etrafı kontrol ettikten sonra bankonun üzerinden vitrine uzandığı görüldü.

Vitrindeki 40 bin TL değerindeki cep telefonunu cebine indiren hırsız, hiçbir şey olmamış gibi elindeki gazozu içmeye ve soğukkanlılıkla yürümeye devam ederek dükkandan uzaklaştı.