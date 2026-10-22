İnegöl'de 'pes' dedirten hırsızlık: Gazozunu yudumlaya yudumlaya telefonu çaldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde elindeki gazoz şişesiyle cep telefonu mağazasına giren şüpheli, vitrindeki 40 bin liralık telefonu çalıp soğukkanlılıkla dükkandan çıktı. Pes dedirten hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir cep telefonu dükkanına giren hırsız, elindeki gazozu içerek vitrindeki 40 bin lira değerindeki cep telefonunu çaldı. İş yeri sahibinin arka tarafta olmasını fırsat bilen şüphelinin, hırsızlık anındaki rahatlığı ve soğukkanlılığı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.İnegöl'de gazoz içerek telefon çaldı
GAZOZUNU İÇTİ, FARK ETTİRMEDEN YÜRÜTTÜ
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelinin, bir süre etrafı kontrol ettikten sonra bankonun üzerinden vitrine uzandığı görüldü.
Vitrindeki 40 bin TL değerindeki cep telefonunu cebine indiren hırsız, hiçbir şey olmamış gibi elindeki gazozu içmeye ve soğukkanlılıkla yürümeye devam ederek dükkandan uzaklaştı.
İş yeri sahibinin durumu fark edip güvenlik kameralarını incelemesinin ardından olay polise bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirlemeye çalıştığı pişkin hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.