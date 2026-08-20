3 gün önce taşınmıştı: Polis Özgür Akçay'ın şüpheli ölümü! Başında tek mermi yarası
Gümüşhane’den Antalya’nın Döşemealtı ilçesine tayini çıkan ve yeni evine 3 gün önce taşınan polis memuru Özgür Akçay, dairesinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Kendisinden haber alamayan kardeşinin balkon penceresinden bakmasıyla ortaya çıkan acı olayda, 37 yaşındaki polisin başında tek mermi yarası tespit edildi. İki çocuk babası Akçay'ın şüpheli ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesine tayinle gelen polis memuru Özgür Akçay (37), 3 gün önce taşındığı evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Yeniköy Mahallesi 106. Sokak'ta bulunan apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Gümüşhane'den Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğüne tayini çıkan 2 çocuk babası polis memuru Özgür Akçay, 3 gün önce ilçedeki yeni evine taşındı.
En son halasıyla görüştüğü öğrenilen Özgür Akçay'dan haber alamayan kardeşi, eve gitti. Akçay'ın kardeşi, kapının açılmaması üzerine forkliftle balkon penceresinden baktığında ağabeyinin yerde hareketsiz yattığını gördü.
BAŞINDA TEK MERMİ YARASI
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingirle girilen evde yapılan kontrolde, Özgür Akçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başında tek mermi yarası bulunan Akçay'ın cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Özgür Akçay'ın eşinin ve 2 çocuğunun Burdur'da olduğu, durumu haber alıp ilçeye geldikleri öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.