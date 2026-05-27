İzmir'de çöp krizi devam ediyor | Halk isyan etti: Bari bayramda temizleyin

"KOKUYA TAHAMMÜL EDEMEDİM, KALKIP GİTTİM"

Yayılan kötü koku nedeniyle dinlenmek için oturduğu çocuk parkından kısa süre sonra ayrılmak zorunda kaldığını belirten Ayaz Kılıç ise, şu ifadelerde bulundu:

Doğma büyüme bu mahalledeyim. Burada her zaman çöp sorunu olduğunu biliyorum. İnsanlar gelip çöplerini atıyor, belediye de temizlemiyor. Şu anda bölgede çok kötü bir koku var. Arkamızda park var; çocuklar da, çevre sakinleri de rahatsız oluyor. Belediyenin buraya gelip bu çöpleri alması gerekiyor ama her gün bu sorun yaşanıyor. Burası her gün çöp kokuyor. Az önce parkta oturuyordum ama kokuya tahammül edemedim, kalkıp gittim.