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Rahmet kapılarının açıldığı mübarek gece: Mevlid Kandili ne zaman, hangi ibadetler yapılır?

Müslümanların gönlünde ayrı bir yeri bulunan mübarek Mevlid Kandili için heyecanlı bekleyiş başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya teşriflerini yad edeceğimiz bu mübarek gecede, camiler dualarla dolacak, eller semaya açılacak ve salavatlar getirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı Dini Günler Takvimi’ne göre Mevlid Kandili, 24 Ağustos 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.

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Rahmet kapılarının açıldığı mübarek gece: Mevlid Kandili ne zaman, hangi ibadetler yapılır?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya teşrif ettiği mübarek Mevlid Kandili, Müslümanların gönüllerinde derin bir huzura ve manevi coşkuya vesile oluyor. Rahmet ve bereket kapılarının aralandığı bu mübarek gecede Müslümanlar, dua, salavat ve ibadetlerle Cenab-ı Hakk'a yönelmenin huzurunu yaşayacak. 2026 yılı Mevlid Kandili, 24 Ağustos Pazartesi gecesi idrak edilecek.

2026 Mevlid Kandili, 24 Ağustos Pazartesi gecesi idrak edilecek. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)2026 Mevlid Kandili, 24 Ağustos Pazartesi gecesi idrak edilecek. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

Mevlid Kandili ne zaman?
2026 Mevlid Kandili, 24 Ağustos 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.
Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?
Mevlid Kandili, Pazartesi gecesine denk geliyor.
Mevlid Kandili neden önemlidir?
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya teşriflerini anmak ve bu mübarek geceyi ibadetlerle değerlendirmek açısından önem taşır.
Mevlid Kandili'nde ne yapılır?
Dua edilir, Kur'an-ı Kerim okunur, salavat getirilir ve ibadetlerle gece ihya edilir.
Mevlid Kandili her yıl aynı tarihte mi?
Hicri takvim esas alındığı için Miladi takvimde her yıl farklı bir tarihe denk gelir.
Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılabilir?
Namaz kılmak, dua etmek, Kur'an-ı Kerim okumak, salavat getirmek ve tövbe etmek.

Müslümanlar bu mübarek geceyi dua, ibadet ve salavatlarla geçiriyor.Müslümanlar bu mübarek geceyi dua, ibadet ve salavatlarla geçiriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesinde yer alan bilgilere göre 2026 dini günler takvimi aşağıdaki gibidir:

2026 DİNİ GÜNLER LİSTESİ
Hicri ve Miladi Tarihler · Haftanın Günü · Dini Günler
HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
HAFTANIN GÜNÜ
DİNİ GÜNLER
26 Receb 1447
15 Ocak 2026
PERŞEMBE
☾ MİRAC KANDİLİ
14 Şaban 1447
02 Şubat 2026
PAZARTESİ
☾ BERAT KANDİLİ
01 Ramazan 1447
19 Şubat 2026
PERŞEMBE
RAMAZAN BAŞLANGICI
26 Ramazan 1447
16 Mart 2026
PAZARTESİ
✦ KADİR GECESİ
29 Ramazan 1447
19 Mart 2026
PERŞEMBE
AREFE
01 Şevval 1447
20 Mart 2026
CUMA
RAMAZAN BAYRAMI (1. Gün)
02 Şevval 1447
21 Mart 2026
CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (2. Gün)
03 Şevval 1447
22 Mart 2026
PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI (3. Gün)
09 Zilhicce 1447
26 Mayıs 2026
SALI
AREFE
10 Zilhicce 1447
27 Mayıs 2026
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI (1. Gün)
11 Zilhicce 1447
28 Mayıs 2026
PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI (2. Gün)
12 Zilhicce 1447
29 Mayıs 2026
CUMA
KURBAN BAYRAMI (3. Gün)
13 Zilhicce 1447
30 Mayıs 2026
CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI (4. Gün)
01 Muharrem 1448
16 Haziran 2026
SALI
HİCRİ YILBAŞI
10 Muharrem 1448
25 Haziran 2026
PERŞEMBE
✦ AŞURE GÜNÜ
11 Rebiülevvel 1448
24 Ağustos 2026
PAZARTESİ
☾ MEVLİD KANDİLİ
01 Receb 1448
10 Aralık 2026
PERŞEMBE
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
01 Receb 1448
10 Aralık 2026
PERŞEMBE
☾ REGAİB KANDİLİ
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