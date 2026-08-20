Rahmet kapılarının açıldığı mübarek gece: Mevlid Kandili ne zaman, hangi ibadetler yapılır?
Müslümanların gönlünde ayrı bir yeri bulunan mübarek Mevlid Kandili için heyecanlı bekleyiş başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya teşriflerini yad edeceğimiz bu mübarek gecede, camiler dualarla dolacak, eller semaya açılacak ve salavatlar getirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı Dini Günler Takvimi’ne göre Mevlid Kandili, 24 Ağustos 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya teşrif ettiği mübarek Mevlid Kandili, Müslümanların gönüllerinde derin bir huzura ve manevi coşkuya vesile oluyor. Rahmet ve bereket kapılarının aralandığı bu mübarek gecede Müslümanlar, dua, salavat ve ibadetlerle Cenab-ı Hakk'a yönelmenin huzurunu yaşayacak. 2026 yılı Mevlid Kandili, 24 Ağustos Pazartesi gecesi idrak edilecek.