Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya teşrif ettiği mübarek Mevlid Kandili, Müslümanların gönüllerinde derin bir huzura ve manevi coşkuya vesile oluyor. Rahmet ve bereket kapılarının aralandığı bu mübarek gecede Müslümanlar, dua, salavat ve ibadetlerle Cenab-ı Hakk'a yönelmenin huzurunu yaşayacak. 2026 yılı Mevlid Kandili, 24 Ağustos Pazartesi gecesi idrak edilecek.