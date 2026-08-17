Çocukları dijital dünyadan korumak şart!
A Haber ekranlarında yayınlanan analizde çocukların değişen ekran alışkanlıklarına dikkat çekilerek dijital platformlar için sıkı denetim çağrısı yapıldı. Çocukları korumanın ortak bir sorumluluk olduğu belirtilen analizde, RTÜK’ün televizyon kanallarına yönelik denetim ve cezalarının önemine vurgu yapılırken, günümüzde çocukların asıl vakit geçirdiği dijital mecraların da benzer şekilde sıkı denetim altına alınması gerektiği ifade edildi.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel