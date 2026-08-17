CANLI YAYIN
Geri

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil Göksu Çayı'na uçtu: Kopan bariyer parçaları piknik yapan çocuğa isabet etti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak Göksu Çayı'na uçtu. Kazada çay kenarında piknik yapan 12 yaşındaki R.S., kopan bariyer parçalarının isabet etmesi sonucu yaralanırken, sürücü M.B. sudan kendi imkanlarıyla çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil Göksu Çayı'na uçtu: Kopan bariyer parçaları piknik yapan çocuğa isabet etti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra Göksu Çayı'na uçtu. Kazada çay kenarında piknik yapan 12 yaşındaki R.S., kopan bariyer parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.

Kaza, Ozan köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Çaya uçan otomobilin kopardığı bariyer çocuğu yaraladı. (Fotoğraflar: DHA)Çaya uçan otomobilin kopardığı bariyer çocuğu yaraladı. (Fotoğraflar: DHA)

BARİYERLERE ÇARPIP ÇAYA UÇTU

M.B.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak Göksu Çayı'na uçtu.

Çarpmanın etkisiyle bariyerlerden kopan parçalar, bu sırada çay kenarında piknik yapan 12 yaşındaki R.S.'ye isabet etti. Çocuk, bariyer parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.

Otomobil bariyerleri aşarak Göksu Çayı'na uçtu.Otomobil bariyerleri aşarak Göksu Çayı'na uçtu.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı R.S.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

12 yaşındaki çocuk daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından bölgede inceleme başlatıldı.Kazanın ardından bölgede inceleme başlatıldı.

SÜRÜCÜ SUDAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Göksu Çayı'na uçan otomobilin sürücüsü M.B.'nin ise kazada yara almadığı bildirildi. M.B.'nin sudan kendi imkanlarıyla çıktığı belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil Göksu Çayı'na uçtu: Kopan bariyer parçaları piknik yapan çocuğa isabet etti-5 Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil Göksu Çayı'na uçtu: Kopan bariyer parçaları piknik yapan çocuğa isabet etti-6 Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil Göksu Çayı'na uçtu: Kopan bariyer parçaları piknik yapan çocuğa isabet etti-7
Erzurum'da düğün konvoyundaki otomobil hafriyat kamyonuyla çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı
SONRAKİ HABER

Düğün konvoyunda kaza!
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler