Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil Göksu Çayı'na uçtu: Kopan bariyer parçaları piknik yapan çocuğa isabet etti
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak Göksu Çayı'na uçtu. Kazada çay kenarında piknik yapan 12 yaşındaki R.S., kopan bariyer parçalarının isabet etmesi sonucu yaralanırken, sürücü M.B. sudan kendi imkanlarıyla çıktı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra Göksu Çayı'na uçtu. Kazada çay kenarında piknik yapan 12 yaşındaki R.S., kopan bariyer parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.
Kaza, Ozan köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana geldi.
BARİYERLERE ÇARPIP ÇAYA UÇTU
M.B.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak Göksu Çayı'na uçtu.
Çarpmanın etkisiyle bariyerlerden kopan parçalar, bu sırada çay kenarında piknik yapan 12 yaşındaki R.S.'ye isabet etti. Çocuk, bariyer parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.
YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı R.S.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
12 yaşındaki çocuk daha sonra hastaneye kaldırıldı.
SÜRÜCÜ SUDAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI
Göksu Çayı'na uçan otomobilin sürücüsü M.B.'nin ise kazada yara almadığı bildirildi. M.B.'nin sudan kendi imkanlarıyla çıktığı belirtildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.