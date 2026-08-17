Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil Göksu Çayı'na uçtu: Kopan bariyer parçaları piknik yapan çocuğa isabet etti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra Göksu Çayı'na uçtu. Kazada çay kenarında piknik yapan 12 yaşındaki R.S., kopan bariyer parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çaya uçan otomobilin kopardığı bariyer çocuğu yaraladı. (Fotoğraflar: DHA)

BARİYERLERE ÇARPIP ÇAYA UÇTU

M.B.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak Göksu Çayı'na uçtu.

Çarpmanın etkisiyle bariyerlerden kopan parçalar, bu sırada çay kenarında piknik yapan 12 yaşındaki R.S.'ye isabet etti. Çocuk, bariyer parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.