Bedriye Karaçay cinayetinde kan donduran ifade! Eşini boğdu, battaniyeye sarıp ormana bıraktı, kayınvalidesiyle hiçbir şey olmamış gibi sohbet etti

Kağıthane'de 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ın (27) eşi Volkan K. (30) tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. 21 Temmuz'da evde yaşanan tartışmanın ardından eşinin boğazını sıktığını ve öldüğünü nabzını ve nefesini kontrol ederek anladığını söyleyen Volkan K.'nin, cesedi battaniyeye sarıp bağladıktan sonra kayınvalidesinin evine gittiği ve "Kızın yine evden kaçtı" dediği öğrenildi.

Şüphelinin, yaklaşık 1 saat boyunca kayınvalidesi ve sokaktakilerle hiçbir şey olmamış gibi sohbet ettiği, ardından cesedi otomobille Ayazağa Ormanı'na götürüp bıraktığı belirtildi.