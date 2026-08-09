Şişli'de korku dolu anlar: Valiziyle metro raylarına düşen görme engelli genç ölümden döndü

Şişli'deki Gayrettepe Metro İstasyonu'nda korku dolu anlar yaşandı. Kız arkadaşıyla buluşmak için istasyona gelen doğuştan görme engelli Enes G., elindeki valizle peronda beklediği sırada metro yaklaşırken dengesini kaybedip raylara düştü.

Görme engelli genç metro raylarına düştü

Olay, 26 Temmuz Pazar günü saat 10.30 sıralarında Gayrettepe Mahallesi'ndeki M2 Gayrettepe Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğuştan görme engelli olduğu öğrenilen Enes G., kız arkadaşıyla buluşmak için İstanbul Havalimanı'ndan metro istasyonuna geldi.

Enes G., metro perona yaklaşırken dengesini kaybederek raylara düştü. Genç, metroyla raylar arasındaki boşlukta kaldı.