Şişli'de korku dolu anlar: Valiziyle metro raylarına düşen görme engelli genç ölümden döndü
Şişli'de doğuştan görme engelli olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Enes G., kız arkadaşıyla buluşmak için gittiği Gayrettepe Metro İstasyonu'nda dengesini kaybederek raylara düştü. Metroyla raylar arasındaki boşlukta kalan Enes G., itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Şişli'deki Gayrettepe Metro İstasyonu'nda korku dolu anlar yaşandı. Kız arkadaşıyla buluşmak için istasyona gelen doğuştan görme engelli Enes G., elindeki valizle peronda beklediği sırada metro yaklaşırken dengesini kaybedip raylara düştü.
Metroyla raylar arasındaki boşlukta kalan genç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Görme engelli genç metro raylarına düştü
Olay, 26 Temmuz Pazar günü saat 10.30 sıralarında Gayrettepe Mahallesi'ndeki M2 Gayrettepe Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğuştan görme engelli olduğu öğrenilen Enes G., kız arkadaşıyla buluşmak için İstanbul Havalimanı'ndan metro istasyonuna geldi.
Enes G., metro perona yaklaşırken dengesini kaybederek raylara düştü. Genç, metroyla raylar arasındaki boşlukta kaldı.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Raylar ile metro arasındaki boşlukta kalan Enes G., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Bilincinin açık olduğu belirlenen Enes G., ayağındaki ağrı nedeniyle ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine götürüldü.
METRO SEFERLERİ BİR SÜRE DURDU
Olay nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki seferler bir süre durduruldu. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından seferler yeniden normale döndü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan Enes G.'nin raylara düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elindeki valizle peronda bekleyen Enes G.'nin metro yaklaşırken raylara düştüğü, çevredeki vatandaşların ise yaşananlar üzerine kaçıştığı görülüyor.