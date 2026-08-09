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Şişli'de korku dolu anlar: Valiziyle metro raylarına düşen görme engelli genç ölümden döndü

Şişli'de doğuştan görme engelli olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Enes G., kız arkadaşıyla buluşmak için gittiği Gayrettepe Metro İstasyonu'nda dengesini kaybederek raylara düştü. Metroyla raylar arasındaki boşlukta kalan Enes G., itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Şişli'de korku dolu anlar: Valiziyle metro raylarına düşen görme engelli genç ölümden döndü

Şişli'deki Gayrettepe Metro İstasyonu'nda korku dolu anlar yaşandı. Kız arkadaşıyla buluşmak için istasyona gelen doğuştan görme engelli Enes G., elindeki valizle peronda beklediği sırada metro yaklaşırken dengesini kaybedip raylara düştü.

Enes’in raylara düştüğü an kamerada. (Fotoğraflar: DHA)Enes’in raylara düştüğü an kamerada. (Fotoğraflar: DHA)

Metroyla raylar arasındaki boşlukta kalan genç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Şişli'de korku dolu anlar: Valiziyle metro raylarına düşen görme engelli genç ölümden döndü-2

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Olay, 26 Temmuz Pazar günü saat 10.30 sıralarında Gayrettepe Mahallesi'ndeki M2 Gayrettepe Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğuştan görme engelli olduğu öğrenilen Enes G., kız arkadaşıyla buluşmak için İstanbul Havalimanı'ndan metro istasyonuna geldi.

Enes G., metro perona yaklaşırken dengesini kaybederek raylara düştü. Genç, metroyla raylar arasındaki boşlukta kaldı.

Raylara düşen Enes kurtarıldı.Raylara düşen Enes kurtarıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Raylar ile metro arasındaki boşlukta kalan Enes G., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bilincinin açık olduğu belirlenen Enes G., ayağındaki ağrı nedeniyle ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine götürüldü.

Seferler kısa süreli durdu.Seferler kısa süreli durdu.

METRO SEFERLERİ BİR SÜRE DURDU

Olay nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki seferler bir süre durduruldu. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından seferler yeniden normale döndü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Şişli'de korku dolu anlar: Valiziyle metro raylarına düşen görme engelli genç ölümden döndü-5

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan Enes G.'nin raylara düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elindeki valizle peronda bekleyen Enes G.'nin metro yaklaşırken raylara düştüğü, çevredeki vatandaşların ise yaşananlar üzerine kaçıştığı görülüyor.

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Şişli'de korku dolu anlar: Valiziyle metro raylarına düşen görme engelli genç ölümden döndü-7 Şişli'de korku dolu anlar: Valiziyle metro raylarına düşen görme engelli genç ölümden döndü-8 Şişli'de korku dolu anlar: Valiziyle metro raylarına düşen görme engelli genç ölümden döndü-9
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