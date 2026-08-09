100 yaşına kadar yaşamanın sırrı ne? Kritik 5 alışkanlık
100 yaşına kadar sağlıklı yaşamak mümkün mü? Uzmanlara göre uzun ömrün sırrı yalnızca genlerde veya beslenmede değil, günlük hayatta fark etmeden yaptığımız küçük alışkanlıklarda da gizli. İşte yaşlanma sürecinde gücü, dengeyi ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilecek 5 önemli alışkanlık...
Uzun ve sağlıklı bir yaşam için yalnızca dengeli beslenmek, düzenli uyumak ve egzersiz yapmak yeterli olmayabilir. Uzun ömür uzmanı Dr. Clare Nieland, günlük hayata kolayca eklenebilecek bazı alışkanlıkların yaş ilerledikçe hareket kabiliyeti, denge, kalp sağlığı ve genel yaşam kalitesi açısından önem taşıdığını belirtiyor.
HAREKETLİ BİR YAŞAM SÜRMEK ÖNEMLİ
İnsan ömrünün ne kadar uzayabileceği bilim dünyasında tartışılmaya devam ederken, uzmanlar yalnızca daha uzun yaşamaya değil, ileri yaşlarda sağlıklı ve bağımsız kalmaya odaklanıyor.
DailyMail'de yer alan habere göre pratisyen hekim ve uzun ömür uzmanı Dr. Clare Nieland sağlıklı yaşlanma için alışkanlıkların ileri yaşları beklemeden kazanılması gerektiğini vurguluyor. Nieland'a göre uzun ömür hedefi, yalnızca yaşam süresini artırmak değil, yaşlılık dönemine mümkün olduğunca güçlü ve hareketli girmek olmalı.
1. YERE OTURUP KALKMAYI GÜNLÜK RUTİNE EKLEYİN
Uzmanların dikkat çektiği basit hareketlerden biri, gün içinde yere oturup yeniden ayağa kalkmak.
Bu hareket; bacak gücü, kalça hareketliliği, denge ve koordinasyon gerektiriyor. Bu özelliklerin yaşla birlikte azalabildiğine dikkat çeken Nieland, düzenli olarak yere oturup kalkmanın hareket kabiliyetinin korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor.
Televizyon izlerken yerde oturmak, çocuklarla veya torunlarla yerde vakit geçirmek ya da güvenli şekilde esneme hareketleri yapmak bu alışkanlığı günlük yaşama dahil etmenin yolları arasında gösteriliyor.
2. AĞIZ SAĞLIĞINI İHMAL ETMEYİN
Uzun ve sağlıklı yaşam söz konusu olduğunda ağız bakımının da göz ardı edilmemesi gerektiği belirtiliyor.
Düzenli diş fırçalamanın yanı sıra diş ipi veya arayüz fırçası kullanılması, diş hekimi ve diş hijyenisti kontrollerinin aksatılmaması öneriliyor.
Ağız sağlığının genel sağlıkla bağlantılı olduğuna dikkat çekilirken, lif açısından zengin meyve, sebze ve tam tahıllı ürünlerin tüketilmesi de öneriler arasında yer alıyor. Uzman ayrıca sigara ve elektronik sigaradan uzak durulmasını tavsiye ediyor.
3. SADECE ADIMLARINIZI DEĞİL, KALP ATIŞ HIZINIZI DA TAKİP EDİN
Uzun ömür açısından dikkat çekilen bir diğer ölçüm ise kalp atış hızı değişkenliği (HRV).
Kalp atışlarının gün boyunca tamamen sabit kalmadığını belirten uzmanlar, kalbin farklı durumlara uygun şekilde hızlanıp yavaşlamasının önemli olduğunu ifade ediyor.
Kardiyovasküler kondisyonu geliştirmek için koşu gibi kardiyo egzersizlerinin yanı sıra bisiklet ve ağırlık çalışmaları gibi direnç egzersizlerinin de programa dahil edilmesi öneriliyor.
4. DİŞLERİNİZİ FIRÇALARKEN TEK AYAK ÜZERİNDE DURUN
Denge de sağlıklı yaşlanmanın önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Dr. Nieland, diş fırçalama gibi her gün yapılan bir aktivitenin denge çalışmasına dönüştürülebileceğini belirtiyor. Bunun için güvenli bir ortamda kısa süreliğine tek ayak üzerinde durmak öneriliyor.
2022'de yayımlanan bir araştırmada, orta ve ileri yaştaki kişilerin 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde durabilme becerisi incelendi. Çalışmada bu testi tamamlayamamanın takip eden yıllardaki ölüm riskiyle ilişkili olduğu bildirildi.
Ancak bu tür testlerin tek başına bir kişinin yaşam süresini belirlemediği ve sonuçların genel sağlık durumu ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalı.
5. YOĞUN ANTRENMAN YERİNE TEMPOLU YÜRÜYÜŞÜ DE DEĞERLENDİRİN
Uzun ömür için önerilen bir başka yöntem ise orta yoğunlukta, düzenli aerobik aktivite. Dr. Nieland, özellikle "Bölge 2" olarak adlandırılan egzersiz yaklaşımına dikkat çekiyor. Tempolu yürüyüş veya bisiklet gibi aktiviteleri içeren bu egzersizlerde amaç, sürdürülebilir bir tempoda çalışmak.
Uzman, kardiyorespiratuar kondisyonun ilerleyen yaşlardaki sağlık açısından önemli göstergelerden biri olduğunu belirtiyor.
UZUN YAŞAMIN SIRRI TEK BİR ALIŞKANLIK DEĞİL
Uzmanların mesajı aslında yalnızca 100 yaşına ulaşmakla ilgili değil. Güçlü kaslar, iyi denge, sağlıklı bir kalp-damar sistemi, iyi ağız hijyeni ve düzenli hareket, yaş ilerledikçe bağımsız kalabilmenin önemli parçaları olarak öne çıkıyor.
Bu nedenle uzun ömür hedefleyenlerin ileri yaşları beklemek yerine, yere oturup kalkmak, denge çalışmak, ağız bakımına dikkat etmek ve düzenli aerobik aktivite yapmak gibi küçük alışkanlıkları bugünden yaşamlarına dahil etmeleri öneriliyor.
Bu haberde yer alan bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Öneriler kişiden kişiye değişebilir. Herhangi bir egzersiz veya yaşam tarzı değişikliğine başlamadan önce, özellikle kronik rahatsızlığı veya hareket kısıtlılığı bulunan kişilerin sağlık uzmanına danışması önerilir.
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