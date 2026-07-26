4 gündür aranıyordu! Bedriye Karaçay öldürülmüş halde bulundu: Eşi ve ağabeyi gözaltında

Kağıthane'de eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldığı öne sürülen ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ın (27) cesedi Sarıyer'deki ormanlık alanda bulundu. Yapılan incelemede genç kadının öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri kadının eşi Volkan K. (30) ile ağabeyi Gökhan G.'yi (40) gözaltına aldı.



Bedriye Karaçay'ın ölüm haberini alan yakınları ise eşinin ailesinin yaşadığı evin önünde toplandı. Polis ekipleri zırhlı araç desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, gerginlik büyümeden önlendi.

Kağıthane'de eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan ve 4 gündür haber alınamayan 3 çocuk annesi 27 yaşındaki Bedriye Karaçay, Sarıyer Ayazağa'daki ormanlık alanda öldürülmüş halde bulundu. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

CANSIZ BEDENİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU



Olay, 21 Temmuz Salı günü saat 20.30 sıralarında Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay, iddiaya göre eşi Volkan K. ile yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldı.



Güzeldere Caddesi'nden taksiye binen Karaçay'dan bir daha haber alınamadı. Kadının telefonuna da ulaşılamaması üzerine yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri genç kadını bulmak için çalışma başlattı.