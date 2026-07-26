Batman'da mezarlıkta kanlı pusu! Husumetliler kurşun yağdırdı: 3 ölü, 2 yaralı
Batman'da Asri Mezarlık'ta düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden baba, oğlu ve yeğeni yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Batman'da mezarlık ziyareti faciayla sonuçlandı. Merkez Güneykent Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık'ta silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
MEZARLIKTA SİLAHLI SALDIRI
Edinilen bilgilere göre, Batman merkez Güneykent Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'ta Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk silahla vuruldu. Silah seslerinin duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Baba, oğlu ve yeğeninin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Olayla ilgili incelemeler sürerken, kaçan zanlıların yakalanması için Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.