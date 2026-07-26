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Batman'da mezarlıkta kanlı pusu! Husumetliler kurşun yağdırdı: 3 ölü, 2 yaralı

Batman'da Asri Mezarlık'ta düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden baba, oğlu ve yeğeni yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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Batman'da mezarlıkta kanlı pusu! Husumetliler kurşun yağdırdı: 3 ölü, 2 yaralı

Batman'da mezarlık ziyareti faciayla sonuçlandı. Merkez Güneykent Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık'ta silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Batman merkez Güneykent Mahallesi’ndeki Asri Mezarlık’ta uğradıkları silahlı saldırıda Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk hayatını kaybetti. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)Batman merkez Güneykent Mahallesi’ndeki Asri Mezarlık’ta uğradıkları silahlı saldırıda Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk hayatını kaybetti. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)
MEZARLIKTA SİLAHLI SALDIRI

Edinilen bilgilere göre, Batman merkez Güneykent Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'ta Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk silahla vuruldu. Silah seslerinin duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, emniyet güçleri kaçan silahlı zanlıları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.Olay yerinde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, emniyet güçleri kaçan silahlı zanlıları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Baba, oğlu ve yeğeninin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Batman'da mezarlıkta kanlı pusu! Husumetliler kurşun yağdırdı: 3 ölü, 2 yaralı-4

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olayla ilgili incelemeler sürerken, kaçan zanlıların yakalanması için Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

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Dilek Demir
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