Batman'da mezarlıkta kanlı pusu! Husumetliler kurşun yağdırdı: 3 ölü, 2 yaralı

Batman'da mezarlık ziyareti faciayla sonuçlandı. Merkez Güneykent Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık'ta silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Batman merkez Güneykent Mahallesi’ndeki Asri Mezarlık’ta uğradıkları silahlı saldırıda Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk hayatını kaybetti. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

MEZARLIKTA SİLAHLI SALDIRI

Edinilen bilgilere göre, Batman merkez Güneykent Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'ta Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk silahla vuruldu. Silah seslerinin duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.