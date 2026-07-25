Adana'da dondurmacıda cinayet: 1 ölü 1 yaralı

Olay, dün akşam Çamlıyol İnönü Bulvarı'ndaki bir dondurmacıda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs dondurmacıya gelerek iş yerinde çalışan Yusuf Erdem'e (29) tabancayla ateş açtı.

Vurulan dondurmacı hayatını kaybetti. (Fotoğraflar: İHA)

DONDURMACI HAYATINI KAYBETTİ

Yusuf Erdem kanlar içerisinde yere yığılırken, ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine iş yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Yaralılardan Yusuf Erdem, durumunun ağırlaşması üzerine Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Erdem, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.