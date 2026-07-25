Adana'da dondurmacıda cinayet: 1 ölü 1 yaralı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir dondurmacıda çalışan 29 yaşındaki Yusuf Erdem, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan vahşette, kimliği belirsiz saldırganın Erdem'in görüntülü konuştuğu şahsa telefondan el salladıktan sonra tetiğe bastığı belirlendi. Gece saatlerinde kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Erdem'in yanında bulunan bir kişi de yaralandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde dondurmacıda çalışan Yusuf Erdem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın Yusuf Erdem'in cep telefonunda görüştüğü kişiye el salladığı, ardından Erdem'i silahla vurduğu görüldü.
Olay, dün akşam Çamlıyol İnönü Bulvarı'ndaki bir dondurmacıda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs dondurmacıya gelerek iş yerinde çalışan Yusuf Erdem'e (29) tabancayla ateş açtı.
DONDURMACI HAYATINI KAYBETTİ
Yusuf Erdem kanlar içerisinde yere yığılırken, ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine iş yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.
Yaralılardan Yusuf Erdem, durumunun ağırlaşması üzerine Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Erdem, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürerken, saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Yusuf Erdem'in birisiyle cep telefonuyla görüştüğü, telefon ekranını saldırgana gösterdiği, saldırganın o kişiye el salladığı ve ardından silahla vurduğu görüldü.