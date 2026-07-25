Adana'da 1'i kadın 3 kişi vurularak öldürüldü: Şüpheli yakalandı

3 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraflar: İHA)

KANLI PUSU

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgeye araçla gelen Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz (44), henüz bilinmeyen bir nedenle O.A. (28) tarafından tabancayla vuruldu.