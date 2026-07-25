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Adana'da 1'i kadın 3 kişi vurularak öldürüldü: Şüpheli yakalandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde 25 Temmuz gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, araçla bölgeye gelen Ali Can Demir, Sinan İlbey ve Semra Yılmaz, 28 yaşındaki O.A. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kaçan şüpheli, Yüreğir'de saklandığı adreste suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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Adana'da 1'i kadın 3 kişi vurularak öldürüldü: Şüpheli yakalandı

Adana'da 1 kadın ve 2 erkek tabancayla vurularak öldürüldü.

3 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraflar: İHA)3 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraflar: İHA)

KANLI PUSU

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgeye araçla gelen Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz (44), henüz bilinmeyen bir nedenle O.A. (28) tarafından tabancayla vuruldu.

Adana'da 1'i kadın 3 kişi vurularak öldürüldü: Şüpheli yakalandı-3

Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırgan O.A., merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde saklandığı adreste, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen tabancayla birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

Adana'da 1'i kadın 3 kişi vurularak öldürüldü: Şüpheli yakalandı-4

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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