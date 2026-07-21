Fatih'teki 300 bin dolarlık altın vurgununda film gibi plan! 2 ay boyunca peruk ve top sakalla dolaştı: Şüpheliler piknik yaparken yakalandı
İstanbul Fatih'te, iki farklı kuyumcudan getirilen yaklaşık 300 bin dolar değerindeki 4 kilogram 14 ayar altını, kurdukları düzenekle çalan 2 şüpheli polis operasyonuyla yakalandı. Ermenistan vatandaşı olduğu belirlenen şüphelinin 2 ay boyunca sahte dükkân açıp kılık değiştirerek çevresinin güvenini kazandığı, altınları kasadan düzenekle kaçırdığı ve Büyükçekmece'de piknik yaparken yakalandığı ortaya çıktı.
Olay, 18 Temmuz'da Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Bali Paşa Yokuşu'nda meydana geldi. İki farklı kuyumcudan sipariş edilen yaklaşık 300 bin dolar değerindeki 4 kilogram 14 ayar altın, teslim alındıktan sonra iş yerindeki kasaya konuldu.
Şüpheli, "Siz oturun, ben parayı çekip geleyim" diyerek iş yerinden ayrıldı. Yaklaşık iki saat sonra kasayı açan kuryeler, kasanın arka kısmının açık olduğunu ve altınların kaybolduğunu fark ederek polise başvurdu.
2 AY BOYUNCA KILIK DEĞİŞTİRMİŞ
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, şüphelinin olaydan iki ay önce "Peter Savich" ismini kullanarak çanta satış dükkânı açtığı belirlendi.
Şüphelinin bu süre boyunca peruk, gözlük, top sakal kullandığı, hatta kaşlarını boyayarak her gün farklı kılıkla iş yerine geldiği tespit edildi.
DÜZENEKLE KASADAKİ ALTINLARI ÇALDILAR
Polisin güvenlik kamerası incelemelerinde, şüphelinin suç ortağının handa kutuyla kapatılan bir delikten kasanın arkasına ulaştığı ve içindeki altın dolu çantayı alarak kaçtığı belirlendi.
Olayın önceden planlandığı ve özel bir düzenek kurularak gerçekleştirildiği ortaya çıktı.
PERUK VE TELEFONU AĞAÇLIK ALANDA BIRAKTI
Şüpheliyi güvenlik kameralarıyla takip eden ekipler, zanlının Zeytinburnu'ndaki ağaçlık alana girdiğini tespit etti. Bölgede yapılan aramalarda peruk, gözlük, gömlek ve yakılmaya çalışılmış cep telefonu ele geçirildi.
PİKNİK YAPARKEN YAKALANDI
Polis ekipleri, şüpheli Tigran P.'yi (54) Büyükçekmece Kamiloba sahilinde piknik yaptığı sırada yakalayarak gözaltına aldı.
Olayda yardım ettiği belirlenen Henrik S. (36) de operasyon kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çalınan altınların bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
SESİNDEN TEŞHİS EDİLDİ
Poliste suçlamaları reddeden Tigran P., yanında çalışan kadın ile altınları teslim eden iki kurye tarafından sesinden teşhis edildi. Öte yandan şüphelinin kalp rahatsızlığı bulunduğu ve sorgu sırasında sağlık ekiplerinin kontrolünde tutulduğu öğrenildi.