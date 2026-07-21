Fatih'teki 300 bin dolarlık altın vurgununda film gibi plan! 2 ay boyunca peruk ve top sakalla dolaştı: Şüpheliler piknik yaparken yakalandı

Şüpheli, " Siz oturun, ben parayı çekip geleyim " diyerek iş yerinden ayrıldı. Yaklaşık iki saat sonra kasayı açan kuryeler, kasanın arka kısmının açık olduğunu ve altınların kaybolduğunu fark ederek polise başvurdu.

İstanbul Fatih'te iki ayrı kuyumcudan alınan 300 bin dolar değerindeki 4 kilogram altın, kiralık bir dükkândan açılan delik ve özel düzenekle çalındı. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

2 AY BOYUNCA KILIK DEĞİŞTİRMİŞ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, şüphelinin olaydan iki ay önce "Peter Savich" ismini kullanarak çanta satış dükkânı açtığı belirlendi.

Şüphelinin bu süre boyunca peruk, gözlük, top sakal kullandığı, hatta kaşlarını boyayarak her gün farklı kılıkla iş yerine geldiği tespit edildi.