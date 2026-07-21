Durumu fark eden çevredeki komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Balaban'ın müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve yanma sonucu vefat ettiği öğrenildi.

72 yaşındaki Aziz Balaban yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti.

"SÖNDÜRMEK İÇİN GİRMİŞ AMA BİR DAHA ÇIKAMAMIŞ"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Fahri Güler, "Dumanların yükseldiğini gördük. İnsanlar yangının çıktığı yere gidiyordu. Gittiğimizde ekiplerin orada olduğunu gördüm. Komşumuz bahçesindeki otları yakmak istemiş. Çıkan yangın yan taraftaki araziye sıçramış. Komşumuz da söndürmek için ateşin içine girmiş ama bir daha çıkamamış. Gittiğimizde cesedi hala duruyordu. Çalışmaların ardından cenazeyi götürdüler. Bedeni yanmış haldeydi. Kendisini pek tanımazdım. Buraya hobi bahçeleri kurulalı iki sene oldu ama komşumuz ne zaman taşınmıştı bilmiyoruz" dedi.