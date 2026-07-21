Avcılar'da beton mikserinin hortumu duvarı deldi: Komşu dairenin salonu betonla doldu

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm inşaatında beton dökümü yapıldığı sırada kontrolden çıkan mikser hortumu, bitişikteki binanın 4'üncü katındaki dairenin duvarını kırarak içeri döküldü. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

SALON VE EŞYALAR BETON ALTINDA KALDI

Evin içine dolan beton, salon parkeleri, koltuk takımı, yemek masası, elektrikli süpürge ve evde bulunan birçok eşyaya zarar verdi. İnşaatta çalışan işçiler çalışmayı durdurarak daireye girip kendi imkanlarıyla temizlik yaptı.

MÜTEAHHİT ZARARI KARŞILAYACAĞINI AÇIKLADI

Olayın ardından müteahhit firma yetkilileri, kırılan duvara geçici olarak tahta kaplama yaptı ve oluşan zararın karşılanacağını bildirdi.