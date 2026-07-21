Avcılar'da beton mikserinin hortumu duvarı deldi: Komşu dairenin salonu betonla doldu
İstanbul Avcılar'da, kentsel dönüşüm kapsamında yapımı süren binaya beton döküldüğü sırada işçinin kontrolünü kaybettiği beton mikserinin hortumu, bitişikteki apartmanın duvarını deldi. Evin salonuna dolan sıvı beton parkeleri ve eşyaları kaplarken, ev sahibi yaşadığı korku nedeniyle günlerdir uyuyamadığını söyledi.
Olay, 16 Temmuz'da Avcılar Gümüşpala Mahallesi Sarp Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilen binanın 4'üncü katına beton döküldüğü sırada, işçi beton mikserinin hortumunun kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan hortum, bitişikteki binanın 4'üncü katındaki dairenin duvarına çarparak kırdı.
Görevliler müdahale edene kadar duvardan içeri akan sıvı beton, kısa sürede salonun zeminini kapladı.
SALON VE EŞYALAR BETON ALTINDA KALDI
Evin içine dolan beton, salon parkeleri, koltuk takımı, yemek masası, elektrikli süpürge ve evde bulunan birçok eşyaya zarar verdi. İnşaatta çalışan işçiler çalışmayı durdurarak daireye girip kendi imkanlarıyla temizlik yaptı.
MÜTEAHHİT ZARARI KARŞILAYACAĞINI AÇIKLADI
Olayın ardından müteahhit firma yetkilileri, kırılan duvara geçici olarak tahta kaplama yaptı ve oluşan zararın karşılanacağını bildirdi.
KORKUDAN UYUYAMIYORUM
Betonun dolduğu evde tek başına yaşayan yabancı uyruklu kadın, olayın üzerinden günler geçmesine rağmen sorunun tam olarak giderilmediğini belirtti. Kadın, salon parkelerinin kullanılamaz hale geldiğini, eşyalarının zarar gördüğünü ve yaşadığı korku nedeniyle geceleri uyuyamadığını ifade etti.