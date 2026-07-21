CANLI YAYIN
Geri

Avcılar'da beton mikserinin hortumu duvarı deldi: Komşu dairenin salonu betonla doldu

İstanbul Avcılar'da, kentsel dönüşüm kapsamında yapımı süren binaya beton döküldüğü sırada işçinin kontrolünü kaybettiği beton mikserinin hortumu, bitişikteki apartmanın duvarını deldi. Evin salonuna dolan sıvı beton parkeleri ve eşyaları kaplarken, ev sahibi yaşadığı korku nedeniyle günlerdir uyuyamadığını söyledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Avcılar'da beton mikserinin hortumu duvarı deldi: Komşu dairenin salonu betonla doldu

Olay, 16 Temmuz'da Avcılar Gümüşpala Mahallesi Sarp Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilen binanın 4'üncü katına beton döküldüğü sırada, işçi beton mikserinin hortumunun kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan hortum, bitişikteki binanın 4'üncü katındaki dairenin duvarına çarparak kırdı.

Görevliler müdahale edene kadar duvardan içeri akan sıvı beton, kısa sürede salonun zeminini kapladı.

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm inşaatında beton dökümü yapıldığı sırada kontrolden çıkan mikser hortumu, bitişikteki binanın 4'üncü katındaki dairenin duvarını kırarak içeri döküldü. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm inşaatında beton dökümü yapıldığı sırada kontrolden çıkan mikser hortumu, bitişikteki binanın 4'üncü katındaki dairenin duvarını kırarak içeri döküldü. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)
SALON VE EŞYALAR BETON ALTINDA KALDI

Evin içine dolan beton, salon parkeleri, koltuk takımı, yemek masası, elektrikli süpürge ve evde bulunan birçok eşyaya zarar verdi. İnşaatta çalışan işçiler çalışmayı durdurarak daireye girip kendi imkanlarıyla temizlik yaptı.

MÜTEAHHİT ZARARI KARŞILAYACAĞINI AÇIKLADI

Olayın ardından müteahhit firma yetkilileri, kırılan duvara geçici olarak tahta kaplama yaptı ve oluşan zararın karşılanacağını bildirdi.

Çarpmanın etkisiyle duvar yıkılırken, pompadan akan tonlarca sıvı beton saniyeler içinde dairenin içine akmaya başladı.Çarpmanın etkisiyle duvar yıkılırken, pompadan akan tonlarca sıvı beton saniyeler içinde dairenin içine akmaya başladı.

KORKUDAN UYUYAMIYORUM

Betonun dolduğu evde tek başına yaşayan yabancı uyruklu kadın, olayın üzerinden günler geçmesine rağmen sorunun tam olarak giderilmediğini belirtti. Kadın, salon parkelerinin kullanılamaz hale geldiğini, eşyalarının zarar gördüğünü ve yaşadığı korku nedeniyle geceleri uyuyamadığını ifade etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avcılar'da beton mikserinin hortumu duvarı deldi: Komşu dairenin salonu betonla doldu-4 Avcılar'da beton mikserinin hortumu duvarı deldi: Komşu dairenin salonu betonla doldu-5 Avcılar'da beton mikserinin hortumu duvarı deldi: Komşu dairenin salonu betonla doldu-6
Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu
SONRAKİ HABER

Jet ski faciasında şok iddia: Babaları benim
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler