Fatih'te altın vurgunu! Kurduğu düzenekle güven kazanarak dolandırdı

"KASAYA ATIYORUM DİYE DELİKTEN ÇUVALA ATIYOR"

İş hanında esnaf olan Emre Arslan, "Arkadaş birkaç kere Kapalı Çarşı'dan altın almış, parasını vermiş almış, vermiş. Güven sağlamış. Ondan sonra dün öğleden sonra tekrar altın alacağım diye arkadaşları buraya çağırıyor. 4 kilo gibi altın, şurayı deliyor.

Kasaya atıyorum diye delikten çuvala atıyor. Çuval attıktan sonra dışarıda bir arkadaşı var o da diyor ki, çuval yapıyorum derken, altınları alıyor motora biniyor kaçıyor. Ben parayı vereyim size çay söyleyeyim diyor, dışarı çıkıyor. Onlar içeride oturuyor tabi adamın dükkanı güven sağlıyor. O da çıkıyor, kaçıyor. Bu şekilde 4 kilo gibi bir altın gidiyor yani.

Düzenek kuruyor. Zaten burada görünüyor. Orayı deliyor. Bunun arkası kasa, kasaya atıyorum diyor. Kasanın arkasından buraya atıyor. Koli de burada. Burayı kesip koliye atıyor. Biz de esnafız yani şey konduramıyorsun. Olan işte arkadaşların altınına oluyor." dedi.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam