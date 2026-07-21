Büyükçekmece'de rehabilitasyon merkezinde şiddet kamerada: Gözaltına alınan öğretmen adliyeye sevk edildi
Büyükçekmece'de öğrenme güçlüğü nedeniyle rehabilitasyon merkezine giden 10 yaşındaki öğrencinin derse korkarak gitmesinden şüphelenen baba, sınıfı pencereden izledi. Öğretmenin çocuğa şiddet uyguladığını cep telefonu kamerasıyla kayda alan baba, şikayetçi olurken gözaltına alınan öğretmen adliyeye sevk edildi.
İstanbul Büyükçekmece'de 10 yaşındaki oğlunun rehabilitasyon merkezine gitmek istememesinden şüphelenen baba, sınıfı pencereden izledi.
Öğretmenin çocuğa şiddet uyguladığını cep telefonu kamerasıyla kaydeden baba, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan öğretmen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELENEN BABA SINIFI İZLEDİ
Dehşete düşüren olay, dün Büyükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenme güçlüğü yaşayan 10 yaşındaki 2'nci sınıf öğrencisi Bünyamin B.T., bir süredir rehabilitasyon merkezine gitmek istemedi. Çocuğunun derse korkarak girdiğini fark eden baba, durumdan şüphelenerek oğlunu sınıfa bıraktıktan sonra dersliği pencereden izlemeye başladı.
ŞİDDETİ CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ
Bir süre sonra öğretmen Halil İbrahim K.'nin öğrenciye fiziksel şiddet uyguladığını gören baba, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Ardından görüntülerle birlikte polis merkezine giderek öğretmen ve rehabilitasyon merkezi hakkında şikayetçi oldu.
ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI
Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, öğretmen Halil İbrahim K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.