İstanbul Büyükçekmece'de 10 yaşındaki oğlunun rehabilitasyon merkezine gitmek istememesinden şüphelenen baba, sınıfı pencereden izledi.

Öğretmenin çocuğa şiddet uyguladığını cep telefonu kamerasıyla kaydeden baba, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan öğretmen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELENEN BABA SINIFI İZLEDİ

Dehşete düşüren olay, dün Büyükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenme güçlüğü yaşayan 10 yaşındaki 2'nci sınıf öğrencisi Bünyamin B.T., bir süredir rehabilitasyon merkezine gitmek istemedi. Çocuğunun derse korkarak girdiğini fark eden baba, durumdan şüphelenerek oğlunu sınıfa bıraktıktan sonra dersliği pencereden izlemeye başladı.