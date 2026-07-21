Baba Veli Koltuk çocuklarının cenazesini almak istediğini ifade etti.

"TATİL DEĞİL YUNANİSTAN'A KAÇIYORLARDI"

Olayın tatil olmadığını vurgulayan Koltuk, "15 Temmuz gece saat 00.00'da çıkıyorlar. Ondan sonra kaza yapıyorlar ve saat 05.30 gibi Yunanistan adasında kızımı buluyorlar. Eşim haberlerde 'Tatil yapıyorduk' diyor ama aslında Yunanistan'a kaçıyordu. Jandarma da ifadesinde bunu bana bu şekilde söyledi; 'Yunanistan'a kaçıyordu abi. Biz yakaladık, ifadesini aldık ve bıraktık' dedi. 'Tatil yapıyordu' sözü yalan, ifadesi baştan aşağı yalan" dedi.

"2 KÜÇÜK ÇOCUK JET SKİYE BİNİLİR Mİ?

Kaçakçılık iddialarına dikkat çeken Koltuk, "İki çocuğum var zaten abi, yanındaki adama göstermiş. Toplam 4 kişiler, 2 küçük çocukla jet skiye bindirilir mi? Sevgilisi olan Ahmet diye bir adam varmış, o da kaçakçıymış. Bunu bana eşimin ablası, yani baldızım söyledi; kendisi de şahit zaten. Bunlardan hiç haberim yoktu. Ben 4 senedir ayrı yaşıyorum; bir şekilde sevgili bulmuş işte" sözleriyle tepki gösterdi.