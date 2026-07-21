Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yeniden yargılanan ve "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu tutuklu sanık İbrahim Bahtiyar (22) ve kardeşi tutuksuz sanık Mehmet Bahtiyar (37) hakkında hazırlanan iddianame 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. RUHSATSIZ TABANCALAR BULUNDU İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından Narin Güran cinayetinin tutuklu sanığı Nevzat Bahtiyar'ın duruşmasının olduğu 16 Nisan'da, Diyarbakır Adliyesi arkasında güvenlik önlemleri kapsamında kontrollerin yapıldığı belirtildi. İddianamede, park halindeki otomobilde bulunan sanıkların heyecanlı ve tedirgin hareketler sergilediği, araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildiği bildirildi. İfadesine yer verilen sanık İbrahim Bahtiyar, Narin Güran'ın ailesinin olaydan sonra kendisini ve ailesini sürekli tehdit ettiğini ileri sürdü.

Narin Güran. (Haberin görseli AA'dan alınmıştır.) "AİLEMİ VE KENDİMİ KORUMAK İÇİN ALDIM" Kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit eden Narin Güran'ın ağabeyi B.G. hakkında daha önce Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğunu belirten Bahtiyar ifadesinde, şunları kaydetti: "Ölüm tehditleri aldığım için kendimi ve ailemi korumak için sosyal medya üzerinden iletişime geçtiğim bir kişiyle anlaşarak tabancaları bir yıl önce aldım. İkametimin kapısında polis ekipleri beklediği zamanlarda silah alma ihtiyacı hissetmiyordum. Tabancaların ruhsatı yoktur. Babamın duruşmasının olduğu gün ağabeyime ait otomobilde adliyenin arka kısmında ailemi almak için bekliyordum. Otomobilde tabanca olduğunu amcam bilmiyordu. Her duruşma sonrası Güran ailesi tarafından tehdit edildiğim için tabancaları güvenlik amacıyla yanımda bulundurmak için getirmiştim. Son yaşanan olaylar sonrasında babam cezaevinde olduğu için ailemi ve kendimi korumak için silah bulundurma ihtiyacı hissettim. Silah kullanmasını dahi bilmiyorum."