Narin Güran cinayeti sanığı Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi hakkında ruhsatsız silahtan 3 yıla kadar hapis istendi
Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasının sanığı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yeniden yargılanan ve "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu tutuklu sanık İbrahim Bahtiyar (22) ve kardeşi tutuksuz sanık Mehmet Bahtiyar (37) hakkında hazırlanan iddianame 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
RUHSATSIZ TABANCALAR BULUNDU
İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından Narin Güran cinayetinin tutuklu sanığı Nevzat Bahtiyar'ın duruşmasının olduğu 16 Nisan'da, Diyarbakır Adliyesi arkasında güvenlik önlemleri kapsamında kontrollerin yapıldığı belirtildi. İddianamede, park halindeki otomobilde bulunan sanıkların heyecanlı ve tedirgin hareketler sergilediği, araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildiği bildirildi.
İfadesine yer verilen sanık İbrahim Bahtiyar, Narin Güran'ın ailesinin olaydan sonra kendisini ve ailesini sürekli tehdit ettiğini ileri sürdü.
"AİLEMİ VE KENDİMİ KORUMAK İÇİN ALDIM"
Kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit eden Narin Güran'ın ağabeyi B.G. hakkında daha önce Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğunu belirten Bahtiyar ifadesinde, şunları kaydetti:
"Ölüm tehditleri aldığım için kendimi ve ailemi korumak için sosyal medya üzerinden iletişime geçtiğim bir kişiyle anlaşarak tabancaları bir yıl önce aldım. İkametimin kapısında polis ekipleri beklediği zamanlarda silah alma ihtiyacı hissetmiyordum. Tabancaların ruhsatı yoktur. Babamın duruşmasının olduğu gün ağabeyime ait otomobilde adliyenin arka kısmında ailemi almak için bekliyordum. Otomobilde tabanca olduğunu amcam bilmiyordu. Her duruşma sonrası Güran ailesi tarafından tehdit edildiğim için tabancaları güvenlik amacıyla yanımda bulundurmak için getirmiştim. Son yaşanan olaylar sonrasında babam cezaevinde olduğu için ailemi ve kendimi korumak için silah bulundurma ihtiyacı hissettim. Silah kullanmasını dahi bilmiyorum."
DİĞER SANIKTAN HABERİM YOKTU SAVUNMASI
Sanık Mehmet Bahtiyar ise ifadesinde ağabeyi Nevzat Bahtiyar'ın duruşması olduğu için adliyeye geldiğini belirtti. Bahtiyar, "Duruşma sonrasında ailemi alarak köye gidecektim. Yeğenlerimin otomobilde beklediklerini görünce onların yanına giderek araçta oturdum. Bir süre sonra polis ekipleri gelerek bizi araçtan indirerek, arama yaptı. Aramada 2 tabanca bulundu. Araçta tabanca olduğunu bilmiyordum." ifadelerini kullandı.
İDDİANAMEDE "SUÇTAN KURTULMA ÇABASI" VURGUSU
İddianamenin sonuç bölümünde, sanıkların polisle karşılaştıkları andaki şüpheli tavırlarına dikkat çekilerek şu değerlendirmelere yer verildi:
"Sanıklar, kolluk görevlilerini görünce heyecanlı ve tedirgin hareketler sergilemiştir. Araçta 2 tabancanın bulunması, Mehmet Bahtiyar'ın şoför koltuğunda araca hakim konumda yer alması ve silahların gözle görünür noktalarda olması dikkate alınmıştır. Mehmet Bahtiyar'ın 'silahlardan haberim yoktu' şeklindeki beyanının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu; İbrahim Bahtiyar'ın silahların kendisine ait olduğunu söylemesinin ise amcasını suçtan kurtarma amacı taşıdığı değerlendirilmiştir."
Değerlendirmede, Mehmet Bahtiyar'ın ruhsatsız silah taşıma, İbrahim Bahtiyar'ın ise ruhsatsız silah satın alma ve taşıma suçlarını işlediklerine dair kamu davası açmaya yeterli delil ve şüphenin bulunduğu ifade edilerek sanıkların cezalandırılması talep edildi.
3 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ
Hazırlanan iddianamede, Narin Güran cinayetinin tutuklu sanığı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar ve kardeşi Mehmet Bahtiyar hakkında "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin süreçte, sanık Nevzat Bahtiyar'a daha önce "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Söz konusu kararın Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanan Bahtiyar, 16 Nisan'da görülen ikinci duruşmada bu kez "Nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.