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Adana'da kasklı saldırgan dehşeti: İş yerinde oturan PVC ustasını kurşun yağmuruna tuttu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kasklı ve motosikletli iki saldırgan, Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki bir doğrama atölyesine düzenledikleri silahlı baskında, taburede oturan PVC ustası Ali G.'yi tabancayla defalarca ateş ederek ağır yaraladı.

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Adana'da kasklı saldırgan dehşeti: İş yerinde oturan PVC ustasını kurşun yağmuruna tuttu

Adana'da kasklı bir kişi, PVC ustasını iş yerinde taburede otururken tabancayla vurdu. Ağır yaralanan PVC ustasının daha önce evine ve iş yerine de silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

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Adana'da kasklı saldırgan dehşeti: İş yerinde oturan PVC ustasını kurşun yağmuruna tuttu-2

TABUREDE OTURURKEN VURULDU

Olay, saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki doğrama atölyesinde meydana geldi. Kasklı ve motosikletli 2 şüpheli, PVC ustası Ali G.'in iş yerine geldi. Şahıslardan biri motosikletten inerek içeri girdi. Şahıs, ardından taburede oturan Ali G.'ye tabanca ile defalarca ateş açarak kaçtı.

Bacağından vurulan Ali G. yere yığıldı. Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'da kasklı saldırgan dehşeti: İş yerinde oturan PVC ustasını kurşun yağmuruna tuttu-3

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Ambulansla hastaneye kaldıran Ali G.'nin ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Adana'da kasklı saldırgan dehşeti: İş yerinde oturan PVC ustasını kurşun yağmuruna tuttu-4

İLK DEĞİLMİŞ

Ali G.'in iş yeri ve üst katında bulunan evinin daha önce iki kez kurşunlandığı öğrenildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

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