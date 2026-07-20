Adana'da kasklı saldırgan dehşeti: İş yerinde oturan PVC ustasını kurşun yağmuruna tuttu

Adana'da kasklı bir kişi, PVC ustasını iş yerinde taburede otururken tabancayla vurdu. Ağır yaralanan PVC ustasının daha önce evine ve iş yerine de silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Adana'da dükkana giren saldırgan PVC ustasını tabancayla ağır yaraladı